YouTube не смог найти следов российского вмешательства в Brexit

Доказательств якобы предпринятых Москвой попыток с помощью YouTube повлиять на исход референдума по выходу Великобритании из Евросоюза найти не удалось.

На заседании одного из комитетов британского парламента в Университете имени Джорджа Вашингтона, где обсуждались фейковые новости, об отсутствии доказательств влияния России на результаты голосования сообщила руководитель YouTube по связям с госструктурами Юнипер Даунс.



Юнипер Даунс, директор по публичной политике и контактам с госструктурами компании YouTube: «Мы рады содействовать расследованию британского правительства обстоятельств предполагаемого вмешательство в выборы в Великобритании. Мы провели в компании обстоятельное расследование вокруг референдума по вопросу о Brexit и не нашли абсолютно никаких доказательств. Мы изучили все рекламные объявления, как-либо связанные с Россией, и мы не нашли никаких свидетельств того, что хотя бы один из наших сервисов был использован для вмешательства в референдум».



С аналогичными отчетами перед британскими парламентариями также выступят представители Google, Facebook и Twitter.