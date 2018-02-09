В Мексике при стрельбе в ресторане погибли шесть человек

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В Мексике при стрельбе в ресторане погибли шесть человек

В Мексике при стрельбе в ресторане погибли шесть человек

Жертвами расправы вооруженных бандитов в одном из ресторанов в штате Халиско стали шесть человек.

В атаке участвовали не менее 12 человек. Они вошли в ресторан, когда там обедала группа людей и открыли по ней огонь. Пять человек погибли на месте, еще один скончался по пути в больницу.

Задержать нападавших не удалось. Позже полицейские выяснили, что погибшие тоже были вооружены, только не успели дать отпор.

По предварительной версии, произошедшее — разборка местных преступных группировок, передает РИА Новости.

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