В Мексике при стрельбе в ресторане погибли шесть человек

Жертвами расправы вооруженных бандитов в одном из ресторанов в штате Халиско стали шесть человек.
В атаке участвовали не менее 12 человек. Они вошли в ресторан, когда там обедала группа людей и открыли по ней огонь. Пять человек погибли на месте, еще один скончался по пути в больницу.
Задержать нападавших не удалось. Позже полицейские выяснили, что погибшие тоже были вооружены, только не успели дать отпор.
По предварительной версии, произошедшее — разборка местных преступных группировок, передает РИА Новости.
Задержать нападавших не удалось. Позже полицейские выяснили, что погибшие тоже были вооружены, только не успели дать отпор.
По предварительной версии, произошедшее — разборка местных преступных группировок, передает РИА Новости.
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