США заподозрили в разрушении построенного российскими военными моста в Сирии

Коалиция во главе с США может быть причастна к разрушению построенного российскими военными моста через реку Евфрат.
Речь идет об обрушении малого автомобильного разборного моста, который был установлен российскими военными в пригороде Дейр-эз-Зора в сентябре прошлого года. В октябре мост длиной 212 метров и грузоподъемностью 60 тонн был передан сирийской стороне. 6 января прошлого года из-за внезапно поднявшегося в Евфрате уровня воды мост рухнул.
Как пишет «Красная звезда», официальная газета Минобороны РФ, к разрушению моста привело преднамеренное открытие шлюзов на плотине ГЭС, находящейся под контролем оппозиционных формирований, подопечных международной коалиции во главе с США. При этом технической необходимости в сбросе воды на плотине не было. К таким выводам, по данным издания, пришли сирийские эксперты после проведенного расследования.
Они не исключают, что таким способом американская сторона попыталась чужими руками не допустить укрепления власти сирийского правительства на левом берегу Евфрата, где США стремятся нарастить собственное влияние.
Как пишет «Красная звезда», официальная газета Минобороны РФ, к разрушению моста привело преднамеренное открытие шлюзов на плотине ГЭС, находящейся под контролем оппозиционных формирований, подопечных международной коалиции во главе с США. При этом технической необходимости в сбросе воды на плотине не было. К таким выводам, по данным издания, пришли сирийские эксперты после проведенного расследования.
Они не исключают, что таким способом американская сторона попыталась чужими руками не допустить укрепления власти сирийского правительства на левом берегу Евфрата, где США стремятся нарастить собственное влияние.
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