Российские керлингисты победили финнов на Олимпиаде в Пхёнчхане

Команда олимпийских атлетов из России по керлингу одержала верх над сборной Финляндии в дисциплине
дабл-микст в третьем матче предварительного раунда на зимних Олимпийских играх.
Матч завершился со счетом 7:5. Победителями стали олимпийские атлеты из России Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. В составе команды финнов выступали Оона Каусте и Томи Рантамяки.
Следующий матч российские керлингисты проведут в пятницу 07:35 (мск) против сборной Китая.
Ранее, в четверг, россияне уступили американцам со счетом 3:9. Во втором матче, против команды Норвегии, россияне победили — 4:3.
Отметим, что всего в олимпийском турнире по кёрлингу среди смешанных пар выступают восемь команд. По итогам предварительного раунда будут определены участники полуфиналов.
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Пхёнчхане пройдет завтра, 9 февраля. МОК разрешил поехать на Игры только тем спортсменам, которых он счел «чистыми». Выступать им придется под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России).
Следующий матч российские керлингисты проведут в пятницу 07:35 (мск) против сборной Китая.
Ранее, в четверг, россияне уступили американцам со счетом 3:9. Во втором матче, против команды Норвегии, россияне победили — 4:3.
Отметим, что всего в олимпийском турнире по кёрлингу среди смешанных пар выступают восемь команд. По итогам предварительного раунда будут определены участники полуфиналов.
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Пхёнчхане пройдет завтра, 9 февраля. МОК разрешил поехать на Игры только тем спортсменам, которых он счел «чистыми». Выступать им придется под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России).
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