В Приморье возбудили дело об убийстве тигра, напавшего на охотника

Полиция расследует гибель амурского тигра, напавшего на охотника в Приморье.
Речь идет о нападении амурского тигра на охотника в Ольгинском районе Приморье. Пострадавший мужчина был госпитализирован с рваными ранами головы и руки. В больнице мужчина рассказал, что был вынужден застрелить хищника. При этом он отметил, что напавшее на него животное было ранено.
В краевом УМВД РФ сообщили, что уголовное дело возбуждено по факту незаконной добычи особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Оперативники уже составили схему взаимного расположения тигра и человека, а также собрали компоненты охотничьих патронов и другие вещественные доказательства. Туша хищника направлена на биологическую судебную экспертизу, передает РИА Новости
В краевом УМВД РФ сообщили, что уголовное дело возбуждено по факту незаконной добычи особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Оперативники уже составили схему взаимного расположения тигра и человека, а также собрали компоненты охотничьих патронов и другие вещественные доказательства. Туша хищника направлена на биологическую судебную экспертизу, передает РИА Новости
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