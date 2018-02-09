Потёмкинские деревни и лапша за 4 тысячи рублей: как живется в олимпийском Пхёнчхане

До старта Олимпиады в Пхёнчхане остается меньше суток. В Пхёнчхане собираются спортсмены, болельщики и многочисленные волонтеры. Какие потёмкинские деревни обнаружились в олимпийской столице, что предлагает корейский общепит и с каким настроением встречают открытие игр наши атлеты?
Пока волонтер Никита Колпаков оформлял заявку и ждал ответа, успел сменить место жительства. Год назад переехал из Саратова в Подмосковье, но всегда держал в уме планы на февраль. Несколько недель назад отпросился у начальства поработать удаленно и рванул в Корею заниматься любимым делом.
Здесь нет зарплаты, билеты за свой счет, часто жилье — тоже. И тем не менее подкупает сам факт вовлеченности в грандиозное событие. Никита приставлен к сборной Латвии, но с большим интересом изучает культуру своих новых корейских друзей. Поражается тому, например, как часто они чистят зубы.
На улице холодно, но Никита даже не берет с собой шапку. Кстати, это стиль местной молодежи. Здесь несколько дней стояли чудовищные морозы, но девушки принципиально не надевали шапки от официальной формы.
Сё Хун Ён, волонтер: «В Корее мы очень переживает за то, как мы выглядим. И это очень серьезный вопрос. Поэтому, если шапка некрасивая, девушка надевать ее не будет. Плюс еще и прическа ведь испортится».
Это тренды нового поколения, а вот отыскать стереотипы более привычные получится с трудом. Заведений, где разуваются при входе и едят сидя на полу, все меньше. Место, где слово «дог» в меню будет без слова «хот» найти еще тяжелее. Куда популярнее даже в провинциальном Пхёнчхане обычная говядина с вермишелью — ее подают везде и всюду. В ресторане за порцию на троих берут примерно 4 тысячи рублей.
Жюстин Бреза, биатлонистка сборной Франции: «Здесь вообще все как-то по-другому, а вот корейские люди, очень отзывчивые, улыбаются. Вообще весело быть здесь».
Понятно, что Олимпиада меняет место до неузнаваемости, но достаточно свернуть с дороги, чтобы обнаружить обычный поселок — с теплицами, старыми домами и сушеной рыбой. Зато из олимпийской деревни готовят жилье элитное. Настолько, что даже спортсмены здесь — не дорогие гости, а временные арендаторы. На люстрах — чехлы, шкафы в комнатах по одному распечатали — и хватит. Места очень мало. Масса вопросов и к важнейшей транспортной системе. Разобраться в схеме движения автобусов настолько сложно, что каждый отдельный случай в ручном режиме разруливают волонтеры.
Розмэри Чой, волонтер: «На самом деле все у нас постепенно исправляется. Игры ведь еще не начались. И вполне возможно, уже завтра все автобусы будут работать идеально».
Олимпиада только начинает разгоняться, улицы уже повсюду украшены, и скоро их заполонят пестрые толпы болельщиков. В том числе из России. Кто-то уже здесь: Томск, Барнаул, Сахалин. И все готовы — болеть нужно будет сильнее, чем обычно.
Антон Бабиков, чемпион мира по биатлону: «Мы понимаем, что мы здесь, нет пути назад, нужно абстрагироваться и надо искать позитивные моменты».
А позитивные моменты скоро могут появиться, как только закончатся слушания в спортивном суде. И судя по всему, состав российской сборной перед стартом Игр может дополниться нашими звездными спортсменами.
Здесь нет зарплаты, билеты за свой счет, часто жилье — тоже. И тем не менее подкупает сам факт вовлеченности в грандиозное событие. Никита приставлен к сборной Латвии, но с большим интересом изучает культуру своих новых корейских друзей. Поражается тому, например, как часто они чистят зубы.
На улице холодно, но Никита даже не берет с собой шапку. Кстати, это стиль местной молодежи. Здесь несколько дней стояли чудовищные морозы, но девушки принципиально не надевали шапки от официальной формы.
Сё Хун Ён, волонтер: «В Корее мы очень переживает за то, как мы выглядим. И это очень серьезный вопрос. Поэтому, если шапка некрасивая, девушка надевать ее не будет. Плюс еще и прическа ведь испортится».
Это тренды нового поколения, а вот отыскать стереотипы более привычные получится с трудом. Заведений, где разуваются при входе и едят сидя на полу, все меньше. Место, где слово «дог» в меню будет без слова «хот» найти еще тяжелее. Куда популярнее даже в провинциальном Пхёнчхане обычная говядина с вермишелью — ее подают везде и всюду. В ресторане за порцию на троих берут примерно 4 тысячи рублей.
Жюстин Бреза, биатлонистка сборной Франции: «Здесь вообще все как-то по-другому, а вот корейские люди, очень отзывчивые, улыбаются. Вообще весело быть здесь».
Понятно, что Олимпиада меняет место до неузнаваемости, но достаточно свернуть с дороги, чтобы обнаружить обычный поселок — с теплицами, старыми домами и сушеной рыбой. Зато из олимпийской деревни готовят жилье элитное. Настолько, что даже спортсмены здесь — не дорогие гости, а временные арендаторы. На люстрах — чехлы, шкафы в комнатах по одному распечатали — и хватит. Места очень мало. Масса вопросов и к важнейшей транспортной системе. Разобраться в схеме движения автобусов настолько сложно, что каждый отдельный случай в ручном режиме разруливают волонтеры.
Розмэри Чой, волонтер: «На самом деле все у нас постепенно исправляется. Игры ведь еще не начались. И вполне возможно, уже завтра все автобусы будут работать идеально».
Олимпиада только начинает разгоняться, улицы уже повсюду украшены, и скоро их заполонят пестрые толпы болельщиков. В том числе из России. Кто-то уже здесь: Томск, Барнаул, Сахалин. И все готовы — болеть нужно будет сильнее, чем обычно.
Антон Бабиков, чемпион мира по биатлону: «Мы понимаем, что мы здесь, нет пути назад, нужно абстрагироваться и надо искать позитивные моменты».
А позитивные моменты скоро могут появиться, как только закончатся слушания в спортивном суде. И судя по всему, состав российской сборной перед стартом Игр может дополниться нашими звездными спортсменами.
Комментарии