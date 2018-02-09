Участники проекта «Ты супер!» отметили день рождения одной из конкурсанток

На подмосковной базе проекта «Ты супер!» вовсю кипит работа. Конкурсанты готовятся впервые выйти на большую сцену. Вокал, темперамент, сцендвижения — за первые дни проекта ребята узнали много нового, и, конечно, далеко не всё давалось просто. Но даже в это напряженное время бесконечных репетиций юные артисты нашли время, чтобы отметить день рождения одной из участниц проекта.
Репетиции и подготовка к первому туру в самом разгаре. Каждый день у ребят расписан по минутам. Занятия вокалом, потом хореография. Отрабатывают каждую деталь. К каждому участнику проекта «Ты супер!» — индивидуальный подход. Например, от Саши Харьковского не требуют прыгать по сцене.
Илья Падзина, хореограф проекта «Ты супер!»: «Добавили ему минимальных движений. Иногда плечами, иногда какую-то фишку просто с кистью его. И в принципе, его харизма его дополняет. Не всем нужно танцевать-танцевать».
Зене Сверчковой педагоги, наоборот, предлагают больше двигаться во время выступления. Зеновия Сверчкова, кстати, отметила на проекте день рождения — 16 лет.
За короткое время Зена подружилась со многими участниками проекта «Ты супер!» и, такое впечатление, что они знают друг друга уже много лет. А ведь прошла всего неделя.
Зеновия Сверчкова, участница проекта «Ты супер!»: «Я им доверяю. Честно. Очень. Они стали для меня родными и близкими людьми».
Биологические родители Зены — алкоголики. Бросили ее, восьмимесячную девочку, с родственниками. Потом маму посадили в тюрьму, а отец пропал. Зену отдали в детдом. В два с половиной года ее забрала оттуда бабушка. Но женщина была уже в почтенном возрасте и перестала справляться. И в восемь лет Зена снова оказалась в детдоме. Через год девочку удочерила Любовь Дыгина. Когда Зеновия решила участвовать в проекте «Ты супер!», женщина не раздумывая поддержала ее.
Любовь Дыгина, приемная мать Зеновии Сверчковой: «Я сказала, если ты хочешь, ты сама знаешь все твои желания, если они разумные, я их всегда поддержу. И она приехала и так целовала-обнимала — у нее аж слезы на глазах. Она говорит: я так благодарна, что ты меня поддерживаешь и понимаешь!».
Сейчас Зена очень старается — ей очень хочется, чтобы мама ей гордилась.
Премьера второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» состоится 10 февраля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Илья Падзина, хореограф проекта «Ты супер!»: «Добавили ему минимальных движений. Иногда плечами, иногда какую-то фишку просто с кистью его. И в принципе, его харизма его дополняет. Не всем нужно танцевать-танцевать».
Зене Сверчковой педагоги, наоборот, предлагают больше двигаться во время выступления. Зеновия Сверчкова, кстати, отметила на проекте день рождения — 16 лет.
За короткое время Зена подружилась со многими участниками проекта «Ты супер!» и, такое впечатление, что они знают друг друга уже много лет. А ведь прошла всего неделя.
Зеновия Сверчкова, участница проекта «Ты супер!»: «Я им доверяю. Честно. Очень. Они стали для меня родными и близкими людьми».
Биологические родители Зены — алкоголики. Бросили ее, восьмимесячную девочку, с родственниками. Потом маму посадили в тюрьму, а отец пропал. Зену отдали в детдом. В два с половиной года ее забрала оттуда бабушка. Но женщина была уже в почтенном возрасте и перестала справляться. И в восемь лет Зена снова оказалась в детдоме. Через год девочку удочерила Любовь Дыгина. Когда Зеновия решила участвовать в проекте «Ты супер!», женщина не раздумывая поддержала ее.
Любовь Дыгина, приемная мать Зеновии Сверчковой: «Я сказала, если ты хочешь, ты сама знаешь все твои желания, если они разумные, я их всегда поддержу. И она приехала и так целовала-обнимала — у нее аж слезы на глазах. Она говорит: я так благодарна, что ты меня поддерживаешь и понимаешь!».
Сейчас Зена очень старается — ей очень хочется, чтобы мама ей гордилась.
Премьера второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» состоится 10 февраля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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