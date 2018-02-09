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    Участники проекта «Ты супер!» отметили день рождения одной из конкурсанток. НТВ, Ты супер, знаменитости, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники проекта «Ты супер!» отметили день рождения одной из конкурсанток

    Участники проекта «Ты супер!» отметили день рождения одной из конкурсанток

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    Участники проекта «Ты супер!» отметили день рождения одной из конкурсанток

    Участники проекта «Ты супер!» отметили день рождения одной из конкурсанток

    Участники проекта «Ты супер!» отметили день рождения одной из конкурсанток

      На подмосковной базе проекта «Ты супер!» вовсю кипит работа. Конкурсанты готовятся впервые выйти на большую сцену. Вокал, темперамент, сцендвижения — за первые дни проекта ребята узнали много нового, и, конечно, далеко не всё давалось просто. Но даже в это напряженное время бесконечных репетиций юные артисты нашли время, чтобы отметить день рождения одной из участниц проекта.

      Репетиции и подготовка к первому туру в самом разгаре. Каждый день у ребят расписан по минутам. Занятия вокалом, потом хореография. Отрабатывают каждую деталь. К каждому участнику проекта «Ты супер!» — индивидуальный подход. Например, от Саши Харьковского не требуют прыгать по сцене.

      Илья Падзина, хореограф проекта «Ты супер!»: «Добавили ему минимальных движений. Иногда плечами, иногда какую-то фишку просто с кистью его. И в принципе, его харизма его дополняет. Не всем нужно танцевать-танцевать».

      Зене Сверчковой педагоги, наоборот, предлагают больше двигаться во время выступления. Зеновия Сверчкова, кстати, отметила на проекте день рождения — 16 лет.

      За короткое время Зена подружилась со многими участниками проекта «Ты супер!» и, такое впечатление, что они знают друг друга уже много лет. А ведь прошла всего неделя.

      Зеновия Сверчкова, участница проекта «Ты супер!»: «Я им доверяю. Честно. Очень. Они стали для меня родными и близкими людьми».

      Биологические родители Зены — алкоголики. Бросили ее, восьмимесячную девочку, с родственниками. Потом маму посадили в тюрьму, а отец пропал. Зену отдали в детдом. В два с половиной года ее забрала оттуда бабушка. Но женщина была уже в почтенном возрасте и перестала справляться. И в восемь лет Зена снова оказалась в детдоме. Через год девочку удочерила Любовь Дыгина. Когда Зеновия решила участвовать в проекте «Ты супер!», женщина не раздумывая поддержала ее.

      Любовь Дыгина, приемная мать Зеновии Сверчковой: «Я сказала, если ты хочешь, ты сама знаешь все твои желания, если они разумные, я их всегда поддержу. И она приехала и так целовала-обнимала — у нее аж слезы на глазах. Она говорит: я так благодарна, что ты меня поддерживаешь и понимаешь!».

      Сейчас Зена очень старается — ей очень хочется, чтобы мама ей гордилась.

      Премьера второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» состоится 10 февраля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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