Индекс Dow Jones упал на 1000 пунктов

Американский промышленный индекс Dow Jones упал на 1033 пункта, или на 4,15%, до отметки 23860.
Кроме того, на 100 пунктов, или на 3,75%, понизился индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний на рынке США, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 274 пункта, или на 3,9%.
Также упали акции Citigroup — на 3,65%, General Electric- на 4,79%, Microsoft — на 4,12% и Google — на 3,93%.
На нынешней неделе это уже второй случай, когда Dow Jones демонстрирует рекордное падение. Однако пока ничего действительно страшного специалисты не наблюдают: доллар вырос на 59 копеек, евро — на 43. Всего дин процент потеряла в цене нефть. Хотя богатейшим людям лихорадка на бирже уже обошлась в 114 млрд долларов.
Также упали акции Citigroup — на 3,65%, General Electric- на 4,79%, Microsoft — на 4,12% и Google — на 3,93%.
На нынешней неделе это уже второй случай, когда Dow Jones демонстрирует рекордное падение. Однако пока ничего действительно страшного специалисты не наблюдают: доллар вырос на 59 копеек, евро — на 43. Всего дин процент потеряла в цене нефть. Хотя богатейшим людям лихорадка на бирже уже обошлась в 114 млрд долларов.
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