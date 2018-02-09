Госдеп: США не планируют раздела Сирии

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон не планирует разделять Сирию. Единственная цель, которую преследуют американцы, это борьба с террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и запуск Женевского процесса, который приведет страну к выборам.
Так Науэрт прокомментировала слова главы российского МИД Сергея Лаврова, который ранее говорил, что США фактически взяли курс на раздел Сирии.
Хезер Науэрт, пресс-секретарь Госдепартамента США: «США нацелены на уничтожение ИГ, я думаю, все об этом знают. Мы находимся там, чтобы разбить ИГ, это единственная причина».
В то же время она добавила, что США «там также для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, чтобы (Сирия) прошла через Женевский процесс и подошла к проведению выборов в будущем».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что складывается впечатление, будто американцы «просто отказались от заверений, которые давали, что единственная цель их присутствия в Сирии без приглашения законного правительства — это победить ИГИЛ и террористов». Он также отметил, что России известно о планах США по «фактическому разделу Сирии».
Хезер Науэрт, пресс-секретарь Госдепартамента США: «США нацелены на уничтожение ИГ, я думаю, все об этом знают. Мы находимся там, чтобы разбить ИГ, это единственная причина».
В то же время она добавила, что США «там также для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, чтобы (Сирия) прошла через Женевский процесс и подошла к проведению выборов в будущем».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что складывается впечатление, будто американцы «просто отказались от заверений, которые давали, что единственная цель их присутствия в Сирии без приглашения законного правительства — это победить ИГИЛ и террористов». Он также отметил, что России известно о планах США по «фактическому разделу Сирии».
Комментарии