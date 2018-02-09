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    Госдеп: США не планируют раздела Сирии. Госдепартамент США, Исламское государство, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГосдеп: США не планируют раздела Сирии

    Госдеп: США не планируют раздела Сирии

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    Госдеп: США не планируют раздела Сирии

    Госдеп: США не планируют раздела Сирии

      Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон не планирует разделять Сирию. Единственная цель, которую преследуют американцы, это борьба с террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и запуск Женевского процесса, который приведет страну к выборам.

      Так Науэрт прокомментировала слова главы российского МИД Сергея Лаврова, который ранее говорил, что США фактически взяли курс на раздел Сирии.

      Хезер Науэрт, пресс-секретарь Госдепартамента США: «США нацелены на уничтожение ИГ, я думаю, все об этом знают. Мы находимся там, чтобы разбить ИГ, это единственная причина».

      В то же время она добавила, что США «там также для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, чтобы (Сирия) прошла через Женевский процесс и подошла к проведению выборов в будущем».

      Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что складывается впечатление, будто американцы «просто отказались от заверений, которые давали, что единственная цель их присутствия в Сирии без приглашения законного правительства — это победить ИГИЛ и террористов». Он также отметил, что России известно о планах США по «фактическому разделу Сирии».

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