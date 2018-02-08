Собчак отчиталась о своих квартирах, Bentley и многомиллионных доходах

Доходы Ксении Собчак за последние шесть лет превысили 403 миллиона рублей, свидетельствует ее декларация.
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Общая сумма доходов составила около 403 миллиона 855 тысяч рублей. Эти деньги Собчак получила, работая журналистом. Также в качестве источников доходов указаны гонорары, доходы от вкладов и ценных бумаг, предпринимательской деятельности и продажи имущества.
Что же касается недвижимости, то у телеведущей, которая сегодня была зарегистрирована кандидатом на должность президента РФ, есть две квартиры в Москве и одна в Петербурге, а также жилой дом и земельный участок в Подмосковье. Кроме того, ей принадлежат восемь помещений (семь в Москве и одно в Петербурге). Также Собчак владеет автомобилем Bentley Continental GT Speed 2008 года.
Куда меньше заработал супруг кандидата Максим Виторган. За те же шесть лет актер получил около 10 миллионов рублей. Виторган владеет двумя квартирами в Москве и автомобилем Toyota Camry 2012 года выпуска.
Таким образом, Собчак стала обладателем самого большого заработка среди всех участников президентской гонки. Ранее в ЦИК сообщали, что Владимир Путин за шесть лет заработал 38,5 миллиона рублей, Павел Грудинин — около 157,4 миллиона рублей, Владимир Жириновский — 98 млн рублей, а Григорий Явлинский — 23,02 миллиона рублей.
Отметим, что сегодня стало понятно, что за пост президента России на предстоящих выборах будут бороться 8 человек. В последний день регистрации кандидатов ЦИК утвердил двух претендентов (Собчак и Максима Сурайкина) и текст избирательного бюллетеня.
Что же касается недвижимости, то у телеведущей, которая сегодня была зарегистрирована кандидатом на должность президента РФ, есть две квартиры в Москве и одна в Петербурге, а также жилой дом и земельный участок в Подмосковье. Кроме того, ей принадлежат восемь помещений (семь в Москве и одно в Петербурге). Также Собчак владеет автомобилем Bentley Continental GT Speed 2008 года.
Куда меньше заработал супруг кандидата Максим Виторган. За те же шесть лет актер получил около 10 миллионов рублей. Виторган владеет двумя квартирами в Москве и автомобилем Toyota Camry 2012 года выпуска.
Таким образом, Собчак стала обладателем самого большого заработка среди всех участников президентской гонки. Ранее в ЦИК сообщали, что Владимир Путин за шесть лет заработал 38,5 миллиона рублей, Павел Грудинин — около 157,4 миллиона рублей, Владимир Жириновский — 98 млн рублей, а Григорий Явлинский — 23,02 миллиона рублей.
Отметим, что сегодня стало понятно, что за пост президента России на предстоящих выборах будут бороться 8 человек. В последний день регистрации кандидатов ЦИК утвердил двух претендентов (Собчак и Максима Сурайкина) и текст избирательного бюллетеня.
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