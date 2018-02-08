Дипломаты добились улучшения условий содержания Левашова в американской тюрьме

Условия содержания обвиненного в хакерстве россиянина Петра Левашова в тюрьме в США улучшены.
Как рассказали в генконсульстве РФ в Нью-Йорке, после неоднократных обращений россиянин был переведен из изолятора в зону общего содержания.
Также дипломаты сообщили, что находятся в контакте с руководством тюрьмы и собираются в ближайшее время снова посетить россиянина, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее Левашов жаловался на отсутствие света и часов в камере, а также на то, что у него нет элементарных средств личной гигиены. Кроме того, россиянин рассказывал, что в его камере нет подушки, а толщина матраса составляет всего 1 см.
Напомним, 36-летний программист из Петербурга был задержан в апреле в Барселоне по запросу американских властей. А 2 февраля россиянина, которого американцы обвиняют в причастности к созданию сети из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров, экстрадировали в США. Сейчас он находится в тюрьме города Бриджпорт.
Также дипломаты сообщили, что находятся в контакте с руководством тюрьмы и собираются в ближайшее время снова посетить россиянина, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее Левашов жаловался на отсутствие света и часов в камере, а также на то, что у него нет элементарных средств личной гигиены. Кроме того, россиянин рассказывал, что в его камере нет подушки, а толщина матраса составляет всего 1 см.
Напомним, 36-летний программист из Петербурга был задержан в апреле в Барселоне по запросу американских властей. А 2 февраля россиянина, которого американцы обвиняют в причастности к созданию сети из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров, экстрадировали в США. Сейчас он находится в тюрьме города Бриджпорт.
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