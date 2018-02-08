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    На берегах Невы «расцвела» ледяная сакура. Санкт-Петербург, выставки и музеи, искусство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа берегах Невы «расцвела» ледяная сакура

    На берегах Невы «расцвела» ледяная сакура

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    На берегах Невы «расцвела» ледяная сакура

    На берегах Невы «расцвела» ледяная сакура

    На берегах Невы «расцвела» ледяная сакура

      Возле ЦВЗ «Манеж» в Петербурге можно увидеть масштабную инсталляцию.

      Инсталляция состоит из семи столбов, внутри которых вырезаны цветы японской вишни. Как рассказали представители центрального выставочного зала, появление арт-объекта обусловлено выставкой российских и японских художников.

      Эти колонны не только отсылают к парадному портику здания, но и таят в себе метафору преодоления. По замыслу авторов, внешняя нерушимость этих стен на практике столь же недолговечна, как и жизнь цветов сакуры.

      Лед, из которого выполнена композиция, растает в открытом городском пространстве. Организаторы планируют, что ледяные колонны простоят до 10 марта.

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