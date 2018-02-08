На Кубани задержан юноша, затушивший сигарету об икону

Полиция задержала молодого человека из города Горячий Ключ (Краснодарский край), который предположительно изображен на появившемся в интернете фото с осквернением изображения святого.
Фотография, на которой молодой человек тушит сигарету об изображение святого при входе в храм Архангела Михаила, вызвала общественный резонанс в соцсетях. Полиция начала проверку.
Спустя некоторое время мужчина был задержан за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Судебное слушание назначено на завтра. На нем будет решаться вопрос о наказании для молодого человека, который вступил в конфликт с полицейскими. Мужчине может грозить административный арест.
Спустя некоторое время мужчина был задержан за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Судебное слушание назначено на завтра. На нем будет решаться вопрос о наказании для молодого человека, который вступил в конфликт с полицейскими. Мужчине может грозить административный арест.
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