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    На Кубани задержан юноша, затушивший сигарету об икону

    16 комментариев
    • Фото: 666egor / instagram.com
    На Кубани задержан юноша, затушивший сигарету об икону

    На Кубани задержан юноша, затушивший сигарету об икону

    На Кубани задержан юноша, затушивший сигарету об икону
  • Фото: 666egor / instagram.com

    • Полиция задержала молодого человека из города Горячий Ключ (Краснодарский край), который предположительно изображен на появившемся в интернете фото с осквернением изображения святого.

    Фотография, на которой молодой человек тушит сигарету об изображение святого при входе в храм Архангела Михаила, вызвала общественный резонанс в соцсетях. Полиция начала проверку.

    Спустя некоторое время мужчина был задержан за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

    Судебное слушание назначено на завтра. На нем будет решаться вопрос о наказании для молодого человека, который вступил в конфликт с полицейскими. Мужчине может грозить административный арест.

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