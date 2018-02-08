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    Обедневшее «Исламское государство» переключилось на онлайн-казино

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    Обедневшее «Исламское государство» переключилось на онлайн-казино

    Обедневшее «Исламское государство» переключилось на <nobr>онлайн-казино</nobr>

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что «Исламское государство» усиленно занято поиском новых источников финансов.

    На заседании Совбеза ООН российский постпред отметил, что из-за успешных действий армии Сирии при поддержке ВКС РФ запрещенная группировка лишилась доступа к критически важным месторождениям и каналам продажи нефти. В результате к концу 2017 года общий доход ИГИЛ упал до 3 млн долларов. При этом только в 2016 году террористы заработали на торговле нефтью 260 млн долларов.

    В сложившихся условиях, отметил Небензя, боевики «усиленно заняты поиском новых источников подпитки» и оттачивают навыки использования современных технологий. В частности, в одной из граничащих с Сирией стран пособники террористов промышляют хищением средств рядовых граждан через подставные интернет-магазины. Не гнушаются боевики и заработком через онлайн-казино.

    Кроме того, постпред РФ рассказал о попытках ИГИЛ инвестировать в легальный бизнес за рубежом. По словам Небензи, сегодня «некоторые западные компании сами не прочь вести дела с террористами», передает ТАСС.

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