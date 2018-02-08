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    Ростуризм выпустил инструкцию по сдаче жилья во время ЧМ-2018. жилье, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРостуризм выпустил инструкцию по сдаче жилья во время ЧМ-2018

    Ростуризм выпустил инструкцию по сдаче жилья во время ЧМ-2018

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    Ростуризм выпустил инструкцию по сдаче жилья во время ЧМ-2018

    Ростуризм выпустил инструкцию по сдаче жилья во время <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Ростуризм разработал памятку для тех, кто решил этим летом подзаработать и сдать жилье на время чемпионата мира по футболу.

      Один из важнейших пунктов в документе — цены за аренду. В Ростуризме уверены, что необоснованно завышенная цена плохо сказывается на репутации не только владельца, но и всего города. Кроме того, отелям позволено увеличить цены на 70%.

      Ростуризм напоминает, что квартира для сдачи должна быть чистой, с бытовой техникой и постельным бельем. Гостей нужно обязательно регистрировать. Даже если иностранец приехал всего на один день, то хозяин квартиры должен отправиться в отдел по вопросам миграции МВД и принести копию паспорта иностранца, копию его миграционной карты, копию его визы или паспорта болельщика, а также свой паспорт. Ростуризм также напоминает о необходимости заплатить налог за аренду.

      Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске.

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