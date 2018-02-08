Женщина упала под поезд в московском метро

На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой
из-за инцидента с пассажиркой.
ЧП случилось сегодня вечером на станции «Кантемировская». 39-летняя москвичка по собственной неосторожности упала под прибывающий поезд.
К счастью, машинист успел затормозить. Женщина оказалась под поездом, но осталась жива.
Пострадавшая была доставлена в комнату полиции, куда вызвали скорую. У женщины диагностирован ушиб голеностопного сустава, передает ТАСС.
Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии. Сейчас оно уже вошло в график, сообщили в пресс-службе метрополитена.
К счастью, машинист успел затормозить. Женщина оказалась под поездом, но осталась жива.
Пострадавшая была доставлена в комнату полиции, куда вызвали скорую. У женщины диагностирован ушиб голеностопного сустава, передает ТАСС.
Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии. Сейчас оно уже вошло в график, сообщили в пресс-службе метрополитена.
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