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    Женщина упала под поезд в московском метро

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    Женщина упала под поезд в московском метро

    Женщина упала под поезд в московском метро

    На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиркой.

    ЧП случилось сегодня вечером на станции «Кантемировская». 39-летняя москвичка по собственной неосторожности упала под прибывающий поезд.

    К счастью, машинист успел затормозить. Женщина оказалась под поездом, но осталась жива.

    Пострадавшая была доставлена в комнату полиции, куда вызвали скорую. У женщины диагностирован ушиб голеностопного сустава, передает ТАСС.

    Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии. Сейчас оно уже вошло в график, сообщили в пресс-службе метрополитена.

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