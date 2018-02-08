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    Трамп решил устроить в Вашингтоне большой военный парад. США, Трамп Дональд, парады. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп решил устроить в Вашингтоне большой военный парад

    Трамп решил устроить в Вашингтоне большой военный парад

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    Трамп решил устроить в Вашингтоне большой военный парад

    Трамп решил устроить в Вашингтоне большой военный парад

      Дональд Трамп решил выступить родоначальником еще одной традиции — большого военного парада в Вашингтоне. Пентагон и Белый дом официально это намерение подтвердили.

      В прошлом году Трамп наблюдал за парадом на Елисейских полях и заявил, что хочет точно такой же. Только еще круче.

      В мэрии Вашингтона президенту уже ответили: кто парад хочет, тот сам за него и платит. А в любимом Дональдом Трампом Twitter уже выстроился свой парад — издевательских замечаний со стороны его политических противников, которые сравнивают Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

      Глава КНДР как раз принимал очередной парад — по случаю 70-летия создания Корейской народной армии. 13 тысяч человек и последние разработки КНДР в военной сфере. Хотя сам Ким Чен Ын, в своем обращении по случаю парада ни словом не обмолвился об Олимпиаде, СМИ по всему миру отмечают, что все же не случайно Пхеньян напоминает о себе аккурат за день до открытия Игр у южных соседей. Ведь последние сорок лет главный парад проводили в апреле.

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