В ЦИК утвердили текст избирательного бюллетеня

За пост президента России на предстоящих выборах будут бороться 8 человек. Это стало ясно после того, как сегодня, в последний день регистрации кандидатов, Центризбирком утвердил еще двух претендентов. Это Ксения Собчак и Максим Сурайкин.
Кандидату Максим Сурайкин и официальному представителю Ксении Собчак (сама она сейчас в США) вручили удостоверения. И сегодня же ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня. Фамилии кандидатов будут размещены в нем в алфавитном порядке.
Сергей Когогин, сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина,генеральный директор ПАО «КамАЗ»: «Сергей Бабурин от „Российского общенародного союза“, Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, Владимир Путин — он идет самовыдвиженцем, Ксения Собчак от „Гражданской инициативы“, Максим Сурайкин от „Коммунистов России“, Борис Титов от „Партии роста“ и Григорий Явлинский от „Яблока“. Также напротив фамилии каждого кандидата разместят его биографические данные: год рождения, место жительства и работы, должность».
Сегодня сопредседатели предвыборного штаба Владимира Путина совершили новые поездки в регионы. Генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин приехал в Орел. Он провел прием граждан, а также встретился с активом регионального избирательного штаба и волонтерами.
Еще один сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина, генеральный директор Национального медицинского центра детской гематологии Александр Румянцев прилетел во Владивосток. Он встретился с активистами приморского штаба и пообщался со студентами.
А кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский сегодня приехал в Ростов-на-Дону. В программе — встреча с жителями города и студентами. Явлинский прочитал лекцию и ответил на вопросы студентов Института философии и политологии Южного федерального университета.
Акцент на общении с представителями молодого поколения сделал сегодня и кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. В Нижнем Новгороде он встретился со студентами университета имени Лобачевского.
Сергей Когогин, сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина,генеральный директор ПАО «КамАЗ»: «Сергей Бабурин от „Российского общенародного союза“, Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, Владимир Путин — он идет самовыдвиженцем, Ксения Собчак от „Гражданской инициативы“, Максим Сурайкин от „Коммунистов России“, Борис Титов от „Партии роста“ и Григорий Явлинский от „Яблока“. Также напротив фамилии каждого кандидата разместят его биографические данные: год рождения, место жительства и работы, должность».
Сегодня сопредседатели предвыборного штаба Владимира Путина совершили новые поездки в регионы. Генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин приехал в Орел. Он провел прием граждан, а также встретился с активом регионального избирательного штаба и волонтерами.
Еще один сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина, генеральный директор Национального медицинского центра детской гематологии Александр Румянцев прилетел во Владивосток. Он встретился с активистами приморского штаба и пообщался со студентами.
А кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский сегодня приехал в Ростов-на-Дону. В программе — встреча с жителями города и студентами. Явлинский прочитал лекцию и ответил на вопросы студентов Института философии и политологии Южного федерального университета.
Акцент на общении с представителями молодого поколения сделал сегодня и кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. В Нижнем Новгороде он встретился со студентами университета имени Лобачевского.
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