Полсотни российских политиков и бизнесменов приехали на завтрак к Трампу

Почти 4 тысячи политиков, бизнесменов и духовных лидеров из 130 стран собрались в Вашингтоне, чтобы позавтракать вместе с Дональдом Трампом. Ежегодный национальный молитвенный завтрак — площадка, где участники не ведут официальных переговоров, но устанавливают связи с нужными людьми и слушают вдохновляющие речи.
Национальный молитвенный завтрак организован крупнейшей религиозной организацией США вместе с Конгрессом. Со сцены говорят в основном об общечеловеческих ценностях, но для собравшихся это прежде всего возможность в неформальной обстановке завести новые контакты и о чем-то договориться. Мероприятие не пропускают ни конгрессмены, ни президенты США.
Сегодня к завтраку приковано намного больше внимания прессы, чем обычно. Оказалось, что на мероприятие приглашено чуть ли не в три раза больше россиян, чем в прошлом году. Это политики, бизнесмены и большая группа молодых профессионалов — всего около 50 человек. На фоне постоянных поисков русского следа в Белом доме такое гостеприимство в Америке не все оценили.
С особым рвением на завтрак и молитву к американскому президенту отправились депутаты Верховной Рады Украины. Среди гостей — бывшие премьеры страны Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк, лидеры соперничающих в Раде партий и скорее всего конкуренты на будущих президентских выборах. Приехали они не одни, а с депутатами, причем в самый разгар заседаний украинского парламента, из-за чего работа Рады была почти парализована. Многим в стране это не понравилось.
Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне только называется завтраком: на деле это уже целая череда самых разных мероприятий, на которых могут встретиться и поговорить американские политики, бизнесмены и приглашенные сюда со всего мира гости. В этом году в американской столице на завтрак собрались около 4000 человек.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Сегодня к завтраку приковано намного больше внимания прессы, чем обычно. Оказалось, что на мероприятие приглашено чуть ли не в три раза больше россиян, чем в прошлом году. Это политики, бизнесмены и большая группа молодых профессионалов — всего около 50 человек. На фоне постоянных поисков русского следа в Белом доме такое гостеприимство в Америке не все оценили.
С особым рвением на завтрак и молитву к американскому президенту отправились депутаты Верховной Рады Украины. Среди гостей — бывшие премьеры страны Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк, лидеры соперничающих в Раде партий и скорее всего конкуренты на будущих президентских выборах. Приехали они не одни, а с депутатами, причем в самый разгар заседаний украинского парламента, из-за чего работа Рады была почти парализована. Многим в стране это не понравилось.
Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне только называется завтраком: на деле это уже целая череда самых разных мероприятий, на которых могут встретиться и поговорить американские политики, бизнесмены и приглашенные сюда со всего мира гости. В этом году в американской столице на завтрак собрались около 4000 человек.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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