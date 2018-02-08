СМИ: Керимов вновь прилетел в Россию

Сулейману Керимову, который был задержан во Франции, во второй раз за месяц разрешили съездить в России.
По словам источника, сенатор прибыл в Москву «по своим делам».
Не исключено, что Керимов встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает РБК.
А в прокуратуре Ниццы сообщили, что Керимов объяснил французским властям необходимость визита в РФ «личными и семейными причинами». Во Францию сенатор должен вернуться до конца этой недели.
Отметим, что в первый раз после задержания Керимов смог съездить в Россию в конце января. Сенатор пробыл в Москве три дня и провел встречу с Матвиенко.
Сулейман Керимов был задержан в Ницце в ноябре прошлого года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Позднее с сенатора взяли подписку о невыезде.
Не исключено, что Керимов встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает РБК.
А в прокуратуре Ниццы сообщили, что Керимов объяснил французским властям необходимость визита в РФ «личными и семейными причинами». Во Францию сенатор должен вернуться до конца этой недели.
Отметим, что в первый раз после задержания Керимов смог съездить в Россию в конце января. Сенатор пробыл в Москве три дня и провел встречу с Матвиенко.
Сулейман Керимов был задержан в Ницце в ноябре прошлого года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Позднее с сенатора взяли подписку о невыезде.
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