Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
    •  

    СМИ: Керимов вновь прилетел в Россию

    1 комментарий

    СМИ: Керимов вновь прилетел в Россию

    СМИ: Керимов вновь прилетел в Россию

    Сулейману Керимову, который был задержан во Франции, во второй раз за месяц разрешили съездить в России.

    По словам источника, сенатор прибыл в Москву «по своим делам».

    Не исключено, что Керимов встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает РБК.

    А в прокуратуре Ниццы сообщили, что Керимов объяснил французским властям необходимость визита в РФ «личными и семейными причинами». Во Францию сенатор должен вернуться до конца этой недели.

    Отметим, что в первый раз после задержания Керимов смог съездить в Россию в конце января. Сенатор пробыл в Москве три дня и провел встречу с Матвиенко.

    Сулейман Керимов был задержан в Ницце в ноябре прошлого года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Позднее с сенатора взяли подписку о невыезде.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru