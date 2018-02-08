На теле замглавы Минздрава Татарстана нашли 8 ножевых ранений

Восемь ножевых ранений обнаружено на теле замминистра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой, которая накануне была найдена мертвой у себя дома.
В качестве основной версии смерти содержащейся под домашним арестом чиновницы следователи рассматривают суицид.
Источник в силовых структурах Татарстана: «У нее восемь ножевых ранений в области шеи. Основная версия (смерти) — суицид».
Уголовное дело по факту смерти не возбуждено. Источник в следственных органах сообщил, ТАСС, что пока проводится доследственная проверка.
Ранее о смерти замминистра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой сообщили в Минздраве республики. Шишмарева работала в сфере медицины с 1987 года, а в должности заместителя министра — с мая 2011 года. Чиновницу подозревали в хищении бюджетных средств, 3 февраля она была помещена под домашний арест до 1 апреля.
По версии следствия, Шишмарева требовала от сотрудников экономических отделов медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификации в одной из местных фирм. В случае отказа она не подписывала документы для выделения медучреждениям средств на их нужды. В период с 2015 по 2017 год было заключено около 300 договоров с компанией на сумму около 8 млн рублей. При этом из них 5 млн рублей пошли на счета ИП Фахрутдиновой — подруги чиновницы, заведующей кафедрой Казанского федерального университета.
Омбудсмен Татарстана Сария Сабурская направила запрос в Следственный комитет для изучения обстоятельств смерти Шишмаревой.
Источник в силовых структурах Татарстана: «У нее восемь ножевых ранений в области шеи. Основная версия (смерти) — суицид».
Уголовное дело по факту смерти не возбуждено. Источник в следственных органах сообщил, ТАСС, что пока проводится доследственная проверка.
Ранее о смерти замминистра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой сообщили в Минздраве республики. Шишмарева работала в сфере медицины с 1987 года, а в должности заместителя министра — с мая 2011 года. Чиновницу подозревали в хищении бюджетных средств, 3 февраля она была помещена под домашний арест до 1 апреля.
По версии следствия, Шишмарева требовала от сотрудников экономических отделов медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификации в одной из местных фирм. В случае отказа она не подписывала документы для выделения медучреждениям средств на их нужды. В период с 2015 по 2017 год было заключено около 300 договоров с компанией на сумму около 8 млн рублей. При этом из них 5 млн рублей пошли на счета ИП Фахрутдиновой — подруги чиновницы, заведующей кафедрой Казанского федерального университета.
Омбудсмен Татарстана Сария Сабурская направила запрос в Следственный комитет для изучения обстоятельств смерти Шишмаревой.
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