Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
    •  

    Медицинский вертолет эвакуировал ученика после драки в московской школе

    комментировать

    Медицинский вертолет эвакуировал ученика после драки в московской школе

    Медицинский вертолет эвакуировал ученика после драки в московской школе

    Ученики школы на юго-востоке Москвы устроили драку, после которой одного из школьников пришлось доставлять в больницу на вертолете.

    Драка произошла между учениками школы в столичном районе Марьино. Источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что пострадал один ребенок, его госпитализировали.

    Источник: «Пострадал один из детей, он доставлен вертолетом в детскую городскую клиническую больницу №20».

    Сейчас устанавливается, что стало причиной конфликта между учащимися.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru