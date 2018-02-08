Медицинский вертолет эвакуировал ученика после драки в московской школе

Ученики школы на
юго-востоке Москвы устроили драку, после которой одного из школьников пришлось доставлять в больницу на вертолете.
Драка произошла между учениками школы в столичном районе Марьино. Источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что пострадал один ребенок, его госпитализировали.
Источник: «Пострадал один из детей, он доставлен вертолетом в детскую городскую клиническую больницу №20».
Сейчас устанавливается, что стало причиной конфликта между учащимися.
Источник: «Пострадал один из детей, он доставлен вертолетом в детскую городскую клиническую больницу №20».
Сейчас устанавливается, что стало причиной конфликта между учащимися.
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