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    В Ставрополе ввели режим ЧС из-за обрушения стены жилого дома

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    • Фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю
    В Ставрополе ввели режим ЧС <nobr>из-за</nobr> обрушения стены жилого дома

    В Ставрополе ввели режим ЧС из-за обрушения стены жилого дома

    В Ставрополе ввели режим ЧС <nobr>из-за</nobr> обрушения стены жилого дома
  • Фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю

    • Режим чрезвычайной ситуации введен в Ставрополе после обрушения кладки стены общежития.

    Режим чрезвычайной ситуации был введен в Ставрополе в четверг из-за частичного обрушения стены жилого дома. Об этом сообщило региональное управление МЧС. Сообщается также, что в городе действует оперативный штаб.

    Обрушение стены пятиэтажного здания общежития на улице Бруснева произошло в четверг. На четвертом этаже частично выпала кирпичная кладка, а на пятом этаже в стене появились трещины.

    Пострадавших в результате инцидента нет, однако жильцов предстоит переселить. По данным МЧС, отселению подлежат 18 человек, среди которых двое детей. Определен также подрядчик, который займется капитальным ремонтом здания.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, ранее власти Ставрополя переселили в гостиницу 10 человек. Решение было принято на прошлой неделе на заседании комиссии по ЧС. Комиссия также постановила за счет бюджета провести ремонт в здании. Отмечается, что здание не было признано аварийным.

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