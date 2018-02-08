В Ставрополе ввели режим ЧС из-за обрушения стены жилого дома

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ставрополе после обрушения кладки стены общежития.
Режим чрезвычайной ситуации был введен в Ставрополе в четверг из-за частичного обрушения стены жилого дома. Об этом сообщило региональное управление МЧС. Сообщается также, что в городе действует оперативный штаб.
Обрушение стены пятиэтажного здания общежития на улице Бруснева произошло в четверг. На четвертом этаже частично выпала кирпичная кладка, а на пятом этаже в стене появились трещины.
Пострадавших в результате инцидента нет, однако жильцов предстоит переселить. По данным МЧС, отселению подлежат 18 человек, среди которых двое детей. Определен также подрядчик, который займется капитальным ремонтом здания.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, ранее власти Ставрополя переселили в гостиницу 10 человек. Решение было принято на прошлой неделе на заседании комиссии по ЧС. Комиссия также постановила за счет бюджета провести ремонт в здании. Отмечается, что здание не было признано аварийным.
Обрушение стены пятиэтажного здания общежития на улице Бруснева произошло в четверг. На четвертом этаже частично выпала кирпичная кладка, а на пятом этаже в стене появились трещины.
Пострадавших в результате инцидента нет, однако жильцов предстоит переселить. По данным МЧС, отселению подлежат 18 человек, среди которых двое детей. Определен также подрядчик, который займется капитальным ремонтом здания.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, ранее власти Ставрополя переселили в гостиницу 10 человек. Решение было принято на прошлой неделе на заседании комиссии по ЧС. Комиссия также постановила за счет бюджета провести ремонт в здании. Отмечается, что здание не было признано аварийным.
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