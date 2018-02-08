Юные гении со всей России изучают темную материю Вселенной и заряжают мобильники лампой

Сегодня в Петербурге чествуют совсем юных изобретателей. Там объявляют победителей Балтийского конкурса для школьников и студентов. Финал приурочили ко Дню российской науки. 8 февраля 1724 года Петр I учредил Петербургскую академию наук — родоначальницу современной РАН.

Некоторые из этих ребят через 25–30 лет возглавят ведущие конструкторские бюро страны, некоторые — кафедры в институтах. Это и есть будущее. Сейчас оно еще стеснительное и неловкое. Но это пока. Кажется, что этой девчонке надо еще в куклы играть, а она рассказывает устройство собранной ею настольной лампы, которая может без провода заряжать мобильный телефон.



Здесь как-то сразу собираешься, вспоминаешь, «Гадких лебедей» Стругацких и неожиданно для себя переходишь в разговоре с этими ребятами на «Вы». Умилительная некогда робототехника, преодолевающая искусственные горки и находящая самостоятельно выход из лабиринта, уже впечатляет не так, как раньше.



Поколение сменилось. Эти подростки сейчас работают над решением проблем, которые в нашем детстве и в голову не могли придти. Сканирующий туннельный микроскоп своими руками, эксперимент по ликвидации отдачи в лафетной системе стрелкового оружия или поиск кандидатов в далекие радиогалактики по данным радио- и оптических обзоров неба.



Артём Запорожец, участник конкурса (Ростовская область): «Суть работы заключается в том, чтобы найти объекты, по которым в дальнейшем можно определить фундаментальные параметры Вселенной: ее размеры, величину ускорения. Кроме того, можно определить плотность темной материи и энергии».



Отбор финалистов более чем строгий — в жюри три академика РАН, 49 докторов наук, 89 кандидатов в доктора. И уровень представленных работ соответствующий. Это не игра в науку. Это наука.



Корреспондент НТВ Илья Федосов попытался вникнуть в суть проектов и исследований.