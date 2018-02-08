Дело на миллион: следователи МВД вычисляют, кто присвоил себе выделенные на реставрацию БДТ деньги

Следователи МВД изучают систему распределения денег на ремонт исторического здания БДТ. В период с 2011 по 2016 годы
Северо-Западная дирекция Министерства культуры заключила контракты на реставрацию театра и реконструкцию оборудования в том числе высокотехнологичного на сумму 2 млрд рублей. В результате сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму в миллион рублей.
Что такое делать хорошую мину при плохой игре, сегодня словно демонстрирует фасад Большого драматического театра. Свежеотрестраврированный, выкрашенный — он иллюстрирует всё великолепие прославленного культурного учреждения. В то время как внутри, выясняет следствие, еще осталось, что делать.
Этот вечный, видимо, для всех русских вопрос Чернышевского повис и на фасаде театра в день его открытия после реконструкции осенью 2014-го. Здание тогда концептуально оклеили увеличенными в десятки раз газетными рецензиями.
То, что доделывать надо что-то, зрителям торжественного шоу прямо на набережной Фонтанки в предисловии, видимо, не рассказывали. Хотя те, кто полвека отдали службе в БДТ, с первого взгляда невзлюбили некоторые изменения. По словам народного артиста Олега Басилашвили, техническая часть и закулисье театра требовали гигантской доработки.
Так что специально оставленные для наглядности крошечные фрагменты ленточной расчистки на росписях — далеко не всё, что не доделали подрядчики. Ведь администрация Большого драматического театра до сих пор не приняла значительную часть работ.
Выходит, сообщили накануне вечером пренеприятное известие об уголовном деле после того, как несколько лет на акты приемки, которые молили подписать подрядчики и заказчик, Северо-Западная дирекция по строительству Минкульта, в БДТ лишь восклицали по Станиславскому: «Не верю!»
Алексей Добрынин, адвокат, представляющий интересы Российского государственного академического Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова: «БДТ дало отказ дирекции по строительству с просьбой решить все вопросы с субподрядчиками, которые оказывали ремонтные работы. Но так как дирекция настаивала на том, чтобы работы и оборудование были приняты, театр был вынужден обратиться в правоохранительные органы с просьбой установить, надлежащим ли образом исполнялись контракты».
Неизвестно, много ли заядлых театралов в следственном управлении УМВД по Красногвардейскому району. Но именно оттуда теперь зачастят в БДТ поклонники уголовных сценариев. Дело о мошенничестве возбудили по местонахождению банка, в котором у попавшего под подозрения подрядчика — компании «Театрально-декорационные мастерские» — открыт расчетный счет.
Вячеслав Степченко, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Злоумышленники, предоставив подложные документы об объемах выполненных работ, незаконно перечислили на счет коммерческой структуры более 1 млн рублей. В рамках уголовного дела устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления».
То есть еще один извечный вопрос — кто виноват — тоже пока открыт. Однако достаточно взглянуть на архивные кадры, чтобы понять: жалким на фоне двухмиллиардного бюджета реконструкции театра миллионом рублей уголовное дело ограничится вряд ли. Ведь генподрядчиком выступала легендарная на реставрационном рынке компания «Балтстрой», фактически почившая после того, как ее руководство было задержано ФСБ по подозрению в мошенничестве и хищениях.
А руководителей Северо-Западной дирекции по строительству Минкульта во время реконструкции БДТ был Марат Оганесян. Он недавно признал вину в махинациях при строительстве «Стадиона Санкт-Петербург , когда 50 миллионов якобы ни за что утекли одному из субподрядчиков — всё той же компании „Театрально-декорационные мастерские“».
К ее работе, по слухам, больше всего вопросов и у следователей по делу Большого драматического. В юбилейном, сотом сезоне БДТ ключевым жанром в его программе грозит стать непривычный экономический детектив.
Этот вечный, видимо, для всех русских вопрос Чернышевского повис и на фасаде театра в день его открытия после реконструкции осенью 2014-го. Здание тогда концептуально оклеили увеличенными в десятки раз газетными рецензиями.
То, что доделывать надо что-то, зрителям торжественного шоу прямо на набережной Фонтанки в предисловии, видимо, не рассказывали. Хотя те, кто полвека отдали службе в БДТ, с первого взгляда невзлюбили некоторые изменения. По словам народного артиста Олега Басилашвили, техническая часть и закулисье театра требовали гигантской доработки.
Так что специально оставленные для наглядности крошечные фрагменты ленточной расчистки на росписях — далеко не всё, что не доделали подрядчики. Ведь администрация Большого драматического театра до сих пор не приняла значительную часть работ.
Выходит, сообщили накануне вечером пренеприятное известие об уголовном деле после того, как несколько лет на акты приемки, которые молили подписать подрядчики и заказчик, Северо-Западная дирекция по строительству Минкульта, в БДТ лишь восклицали по Станиславскому: «Не верю!»
Алексей Добрынин, адвокат, представляющий интересы Российского государственного академического Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова: «БДТ дало отказ дирекции по строительству с просьбой решить все вопросы с субподрядчиками, которые оказывали ремонтные работы. Но так как дирекция настаивала на том, чтобы работы и оборудование были приняты, театр был вынужден обратиться в правоохранительные органы с просьбой установить, надлежащим ли образом исполнялись контракты».
Неизвестно, много ли заядлых театралов в следственном управлении УМВД по Красногвардейскому району. Но именно оттуда теперь зачастят в БДТ поклонники уголовных сценариев. Дело о мошенничестве возбудили по местонахождению банка, в котором у попавшего под подозрения подрядчика — компании «Театрально-декорационные мастерские» — открыт расчетный счет.
Вячеслав Степченко, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Злоумышленники, предоставив подложные документы об объемах выполненных работ, незаконно перечислили на счет коммерческой структуры более 1 млн рублей. В рамках уголовного дела устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления».
То есть еще один извечный вопрос — кто виноват — тоже пока открыт. Однако достаточно взглянуть на архивные кадры, чтобы понять: жалким на фоне двухмиллиардного бюджета реконструкции театра миллионом рублей уголовное дело ограничится вряд ли. Ведь генподрядчиком выступала легендарная на реставрационном рынке компания «Балтстрой», фактически почившая после того, как ее руководство было задержано ФСБ по подозрению в мошенничестве и хищениях.
А руководителей Северо-Западной дирекции по строительству Минкульта во время реконструкции БДТ был Марат Оганесян. Он недавно признал вину в махинациях при строительстве «Стадиона Санкт-Петербург , когда 50 миллионов якобы ни за что утекли одному из субподрядчиков — всё той же компании „Театрально-декорационные мастерские“».
К ее работе, по слухам, больше всего вопросов и у следователей по делу Большого драматического. В юбилейном, сотом сезоне БДТ ключевым жанром в его программе грозит стать непривычный экономический детектив.
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