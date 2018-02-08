Российские спортсмены добились первой победы на Олимпиаде

Команда олимпийских атлетов из России по кёрлингу уступила американцам и победила норвежцев на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
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На старте соревнований Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий проиграли американскому дуэту со счетом 3:9. Во втором же туре россияне смогли добиться победы над Норвегией со счетом 4:3.
В ночь на 9 февраля Брызгалова и Крушельницкий сразятся с парой из Финляндии.
Отметим, что всего в олимпийском турнире по кёрлингу среди смешанных пар выступают восемь команд. По итогам предварительного раунда будут определены участники полуфиналов.
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Пхёнчхане пройдет завтра, 9 февраля. МОК разрешил поехать на Игры только тем спортсменам, которых он счел «чистыми». Выступать им придется под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России).
В ночь на 9 февраля Брызгалова и Крушельницкий сразятся с парой из Финляндии.
Отметим, что всего в олимпийском турнире по кёрлингу среди смешанных пар выступают восемь команд. По итогам предварительного раунда будут определены участники полуфиналов.
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Пхёнчхане пройдет завтра, 9 февраля. МОК разрешил поехать на Игры только тем спортсменам, которых он счел «чистыми». Выступать им придется под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России).
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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