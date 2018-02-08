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    Российские спортсмены добились первой победы на Олимпиаде. Олимпиада. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские спортсмены добились первой победы на Олимпиаде

    Российские спортсмены добились первой победы на Олимпиаде

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Российские спортсмены добились первой победы на Олимпиаде

    Российские спортсмены добились первой победы на Олимпиаде

    Российские спортсмены добились первой победы на Олимпиаде
    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

      • Команда олимпийских атлетов из России по кёрлингу уступила американцам и победила норвежцев на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

      На старте соревнований Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий проиграли американскому дуэту со счетом 3:9. Во втором же туре россияне смогли добиться победы над Норвегией со счетом 4:3.

      В ночь на 9 февраля Брызгалова и Крушельницкий сразятся с парой из Финляндии.

      Отметим, что всего в олимпийском турнире по кёрлингу среди смешанных пар выступают восемь команд. По итогам предварительного раунда будут определены участники полуфиналов.

      Напомним, церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Пхёнчхане пройдет завтра, 9 февраля. МОК разрешил поехать на Игры только тем спортсменам, которых он счел «чистыми». Выступать им придется под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России).
      Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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