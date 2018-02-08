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    Минфин предложил запретить делать ставки на итоги выборов в России

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    Минфин предложил запретить делать ставки на итоги выборов в России

    Минфин предложил запретить делать ставки на итоги выборов в России

    Министерство финансов представило законопроект, запрещающий букмекерам принимать ставки на итоги выборов и референдумов в России.

    Минфин РФ предложил запретить букмекерским конторам принимать ставки на итоги выборов в России. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    В документе ведомство предлагает ограничить перечень событий, на которые букмекерские конторы и тотализаторы имеют право принимать ставки. В перечне, по задумке ведомства, должны остаться спортивные состязания, скачки, некоторые развлекательные мероприятия, а также выборы и референдумы в других странах.

    Как сообщил «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Моисеев, предложение не связано с президентской кампанией в РФ и направлено на борьбу с азартными играми.

    Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ: «Вопрос, связанный с событийностью, для нас ключевой. Дело в том, что одно из наиболее частых проявлений проведения азартных игр под видом лотерей — это использование событийности, которая не связана с конкретным физическим лицом или спортивным событием. Поэтому мы хотим эту событийность ограничить».

    Моисеев добавил, что ведомство не рассчитывает на принятие закона до президентских выборов в марте 2018 года.

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