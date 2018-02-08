Огонь повредил историческое здание Сестрорецкого вокзала под Петербургом

Пожар на Сестрорецком вокзале привел к очередному административному расследованию в отношении РЖД.

Проверку по факту возгорания ведет Комитет по охране памятников Петербурга. При осмотре здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения, специалисты зафиксировали утраты.



Накануне огонь уничтожил внутреннюю отделку одного из помещений и повредил балки перекрытия. Ранее компанию уже привлекали к административной ответственности из-за неудовлетворительного состояния вокзала. Поводом стали обветшалые фасады и интерьеры, а также самовольные работы.



Напомним: пожар в здании произошел накануне вечером. На тушение огня спасателям потребовалось четыре часа. Никто не пострадал. Сейчас работа вокзала временно приостановлена.



Как сообщили в РЖД, пассажиры смогут купить билеты в пригородных поездах. При этом сбор за их оформление взиматься не будет. Кроме того, на время восстановительных работ запустят временный модуль продажи проездных документов.