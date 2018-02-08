Опекуншу из Москвы арестовали за убийство трехлетнего мальчика

Жительница столицы подозревается в убийстве трехлетнего малыша, над которым она оформила опеку.
В скорую опекуны обратились 2 февраля — они сообщили о внезапном приступе у ребенка. Медики поставили впавшему в кому мальчику диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и отравление психотропными веществами. Кроме того, на теле малыша нашли многочисленные ушибы.
Ребенок был доставлен в клинику доктора Рошаля, однако спасти его врачи не смогли. 5 февраля стало известно, что ребенок скончался в больнице, так и не выйдя из комы.
Следователи же установили, что в день трагедии ребенок находился дома с опекуншей. На допросе москвичка вину не признала, заявив, что мальчик капризничал и сам бился головой о пол. Однако, как сообщили в подмосковном управлении СК, анализ полученных ребенком тяжких травм свидетельствует о том, что он не мог нанести их себе сам. Они были причинены малышу умышленно.
По данным сыщиков, в 2017 году семья из Москвы усыновила в Тверской области мальчика и его младшего брата. Сейчас второй ребенок изъят из семьи.
Ребенок был доставлен в клинику доктора Рошаля, однако спасти его врачи не смогли. 5 февраля стало известно, что ребенок скончался в больнице, так и не выйдя из комы.
Следователи же установили, что в день трагедии ребенок находился дома с опекуншей. На допросе москвичка вину не признала, заявив, что мальчик капризничал и сам бился головой о пол. Однако, как сообщили в подмосковном управлении СК, анализ полученных ребенком тяжких травм свидетельствует о том, что он не мог нанести их себе сам. Они были причинены малышу умышленно.
По данным сыщиков, в 2017 году семья из Москвы усыновила в Тверской области мальчика и его младшего брата. Сейчас второй ребенок изъят из семьи.
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