В Испании создали игру «Пучдемон гоу»

Вернуть беглого политика на родину — таков смысл компьютерной игры «Пучдемон гоу», созданной испанскими разработчиками.

Название ассоциируется с «Покемон гоу», но в этот раз вместо разноцветных монстров героем стал бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон.



После попытки добиться независимости региона от Испании политик скрылся в Бельгии. Задача игрока — помочь Пучдемону возвратиться в Барселону, избегая «летящих молотов правосудия».



Встречается по пути и премьер Испании Мариано Рахой, от него тоже лучше держаться подальше.