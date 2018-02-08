В Испании создали игру «Пучдемон гоу»

Вернуть беглого политика на родину — таков смысл компьютерной игры «Пучдемон гоу», созданной испанскими разработчиками.
Название ассоциируется с «Покемон гоу», но в этот раз вместо разноцветных монстров героем стал бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон.
После попытки добиться независимости региона от Испании политик скрылся в Бельгии. Задача игрока — помочь Пучдемону возвратиться в Барселону, избегая «летящих молотов правосудия».
Встречается по пути и премьер Испании Мариано Рахой, от него тоже лучше держаться подальше.
После попытки добиться независимости региона от Испании политик скрылся в Бельгии. Задача игрока — помочь Пучдемону возвратиться в Барселону, избегая «летящих молотов правосудия».
Встречается по пути и премьер Испании Мариано Рахой, от него тоже лучше держаться подальше.
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