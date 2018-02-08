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    В Испании создали игру «Пучдемон гоу». Испания, Каталония, компьютерные игры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Испании создали игру «Пучдемон гоу»

    В Испании создали игру «Пучдемон гоу»

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    В Испании создали игру «Пучдемон гоу»

    В Испании создали игру «Пучдемон гоу»

    В Испании создали игру «Пучдемон гоу»

      Вернуть беглого политика на родину — таков смысл компьютерной игры «Пучдемон гоу», созданной испанскими разработчиками.

      Название ассоциируется с «Покемон гоу», но в этот раз вместо разноцветных монстров героем стал бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон.

      После попытки добиться независимости региона от Испании политик скрылся в Бельгии. Задача игрока — помочь Пучдемону возвратиться в Барселону, избегая «летящих молотов правосудия».

      Встречается по пути и премьер Испании Мариано Рахой, от него тоже лучше держаться подальше.

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