Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
    •  

    Брэд Питт устроил тройное ДТП в Лос-Анджелесе

    1 комментарий

    Брэд Питт устроил тройное ДТП в Лос-Анджелесе

    Брэд Питт устроил тройное ДТП в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr>

    Знаменитый голливудский актер Брэд Питт попал в небольшое ДТП с участием трех автомобилей в Лос-Анджелесе.

    Как сообщает Daily Mail, Брэд Питт на собственной темно-серой Tesla врезался в находящийся впереди Nissan Altima, который затем столкнулся со следующим автомобилем Kia Soul.

    Выйдя из автомобиля, Питт сделал несколько фотографий на месте ДТП, а также пытался вести непринужденный разговор с двумя водителями помятых машин. Видно, что мужчины были удивлены и смущены, увидев знаменитого актера. Оба с улыбкой пожали звезде Голливуда руку.

    Судя по всему, ущерб от аварии оказался незначительным. После обсуждения деталей, водители сели в свои машины и уехали.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru