Брэд Питт устроил тройное ДТП в Лос-Анджелесе

Знаменитый голливудский актер Брэд Питт попал в небольшое ДТП с участием трех автомобилей в
Лос-Анджелесе.
Как сообщает Daily Mail, Брэд Питт на собственной темно-серой Tesla врезался в находящийся впереди Nissan Altima, который затем столкнулся со следующим автомобилем Kia Soul.
Выйдя из автомобиля, Питт сделал несколько фотографий на месте ДТП, а также пытался вести непринужденный разговор с двумя водителями помятых машин. Видно, что мужчины были удивлены и смущены, увидев знаменитого актера. Оба с улыбкой пожали звезде Голливуда руку.
Судя по всему, ущерб от аварии оказался незначительным. После обсуждения деталей, водители сели в свои машины и уехали.
Выйдя из автомобиля, Питт сделал несколько фотографий на месте ДТП, а также пытался вести непринужденный разговор с двумя водителями помятых машин. Видно, что мужчины были удивлены и смущены, увидев знаменитого актера. Оба с улыбкой пожали звезде Голливуда руку.
Судя по всему, ущерб от аварии оказался незначительным. После обсуждения деталей, водители сели в свои машины и уехали.
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