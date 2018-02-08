Срок пребывания в России для рабочих из КНДР сокращен до года

Россия в рамках выполнения резолюции Совбеза ООН сократила до года срок пребывания в стране для граждан КНДР.
При этом в главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД подчеркнули, что никакой депортации не ведется.
Валентина Казакова, заместитель начальника ГУВМ МВД РФ: «Депортации как таковой не ведется. Если у них заканчивается виза, они уезжают. В данном случае они ни в чем не провинились, идет выполнение резолюции Совбеза ООН».
Также она сообщила, что от граждан КНДР поступает большое количество обращений о предоставлении временного убежища.
Напомним, в конце прошло года Совбез ООН расширил санкции против Северной Кореи. Резолюция, в частности, предписывает выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее, чем до конца 2019 года. Новые ограничения были введены в ответ на испытание баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, как заявили в Пхеньяне, способна достичь любого района Соединенных Штатов.
Впрочем, в этом году между Пхеньяном и Сеулом возобновился диалог, впервые за много лет начались разговоры о смягчении санкций. Кроме того, было решено, что на церемонии открытия Олимпиады, которая пройдет завтра в Пхёнчхане, делегации КНДР и Южной Кореи пройдут под Флагом Объединения и в особой форме с его изображением.
Валентина Казакова, заместитель начальника ГУВМ МВД РФ: «Депортации как таковой не ведется. Если у них заканчивается виза, они уезжают. В данном случае они ни в чем не провинились, идет выполнение резолюции Совбеза ООН».
Также она сообщила, что от граждан КНДР поступает большое количество обращений о предоставлении временного убежища.
Напомним, в конце прошло года Совбез ООН расширил санкции против Северной Кореи. Резолюция, в частности, предписывает выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее, чем до конца 2019 года. Новые ограничения были введены в ответ на испытание баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, как заявили в Пхеньяне, способна достичь любого района Соединенных Штатов.
Впрочем, в этом году между Пхеньяном и Сеулом возобновился диалог, впервые за много лет начались разговоры о смягчении санкций. Кроме того, было решено, что на церемонии открытия Олимпиады, которая пройдет завтра в Пхёнчхане, делегации КНДР и Южной Кореи пройдут под Флагом Объединения и в особой форме с его изображением.
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