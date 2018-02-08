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    Банк России получил от МВД запрос на проверку «Росгосстраха». Центробанк, банки, компании, страхование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБанк России получил от МВД запрос на проверку «Росгосстраха»

    Банк России получил от МВД запрос на проверку «Росгосстраха»

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    Банк России получил от МВД запрос на проверку «Росгосстраха»

    Банк России получил от МВД запрос на проверку «Росгосстраха»

    Банк России получил от МВД запрос на проверку «Росгосстраха»

      МВД предложило Центробанку совместно проверить Росгосстрах, которая является крупнейшей розничной страховой компанией страны.

      «Росгосстрах» принадлежит проблемному банку «Открытие», в нем ЦБ сейчас проводит санацию. В ЦБ объясняли необходимость такой процедуры в том числе тем, что «Открытие» купило «Росгосстрах» .

      В конце года регулятор решил влить в «Открытие» 450 миллиардов рублей, 42 миллиарда пошли как раз на поддержку «Росгосстраха», который в 2017 году нес ощутимые убытки.

      Замглавы ЦБ Владимир Чистюхин сказал, что вопрос о необходимости такой совместной проверки со стороны не только ЦБ, но и МВД, прорабатывается, а временная администрация, которая работала в «Открытии», подробно изучила бизнес «Росгосстраха» за последние несколько месяцев.

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