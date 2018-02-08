Банк России получил от МВД запрос на проверку «Росгосстраха»

МВД предложило Центробанку совместно проверить Росгосстрах, которая является крупнейшей розничной страховой компанией страны.
«Росгосстрах» принадлежит проблемному банку «Открытие», в нем ЦБ сейчас проводит санацию. В ЦБ объясняли необходимость такой процедуры в том числе тем, что «Открытие» купило «Росгосстрах» .
В конце года регулятор решил влить в «Открытие» 450 миллиардов рублей, 42 миллиарда пошли как раз на поддержку «Росгосстраха», который в 2017 году нес ощутимые убытки.
Замглавы ЦБ Владимир Чистюхин сказал, что вопрос о необходимости такой совместной проверки со стороны не только ЦБ, но и МВД, прорабатывается, а временная администрация, которая работала в «Открытии», подробно изучила бизнес «Росгосстраха» за последние несколько месяцев.
В конце года регулятор решил влить в «Открытие» 450 миллиардов рублей, 42 миллиарда пошли как раз на поддержку «Росгосстраха», который в 2017 году нес ощутимые убытки.
Замглавы ЦБ Владимир Чистюхин сказал, что вопрос о необходимости такой совместной проверки со стороны не только ЦБ, но и МВД, прорабатывается, а временная администрация, которая работала в «Открытии», подробно изучила бизнес «Росгосстраха» за последние несколько месяцев.
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