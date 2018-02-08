Найденная в канализации Лондона 130-тонная глыба нечистот выставлена в музее

На мысли о прекрасном британцев вряд ли вдохновит экспонат, появившийся в Музее Лондона. Там вниманию публики представили, возможно, самый отвратительный
арт-объект — «Фатберг». Это скопление из жира и всего того, что кидают в унитаз.
Сотрудники музея накрыли «Фатберг» колпаком не потому, что солнечный луч вытравит из него сочные краски лета. Это нужно, чтобы в экспозиционном зале не пахло, как в привокзальном туалете.
Шарон Робинсон-Калвер, глава отдела консервации, Музей Лондона: «„Фатберг“ — это слипшийся ком из влажных салфеток, детских подгузников, жиров из кухонь и всего, что спускают в канализацию».
Объект ядовит. Копошащиеся в нем микробы могут кого угодно утащить под землю — туда, откуда экспонат и достали. Вытаскивали 130-тонную окаменелость из викторианского водопровода девять недель.
Шарон Робинсон-Калвер: «Откопана настоящая лондонская история. „Фатберг“ рассказывает о том, как старый викторианский водопровод не справляется с сегодняшней нагрузкой».
Это произведение коллективного бессознательного, работа лондонских мэров, пэров, сэров. В нем есть, возможно, даже частичка ДНК королевской семьи. Это самая демократичная субстанция на свете, она уравняла в правах английский пролетариат и правящий класс. Впервые они стали равны, едины и неразделимы под родной английской землей. Подробности — в материале корреспондента Лизы Герсон.
Шарон Робинсон-Калвер, глава отдела консервации, Музей Лондона: «„Фатберг“ — это слипшийся ком из влажных салфеток, детских подгузников, жиров из кухонь и всего, что спускают в канализацию».
Объект ядовит. Копошащиеся в нем микробы могут кого угодно утащить под землю — туда, откуда экспонат и достали. Вытаскивали 130-тонную окаменелость из викторианского водопровода девять недель.
Шарон Робинсон-Калвер: «Откопана настоящая лондонская история. „Фатберг“ рассказывает о том, как старый викторианский водопровод не справляется с сегодняшней нагрузкой».
Это произведение коллективного бессознательного, работа лондонских мэров, пэров, сэров. В нем есть, возможно, даже частичка ДНК королевской семьи. Это самая демократичная субстанция на свете, она уравняла в правах английский пролетариат и правящий класс. Впервые они стали равны, едины и неразделимы под родной английской землей. Подробности — в материале корреспондента Лизы Герсон.
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