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    «Национальная Медиа Группа» отмечает 10-летие. компании, телевидение, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Национальная Медиа Группа» отмечает 10-летие

    «Национальная Медиа Группа» отмечает 10-летие

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    «Национальная Медиа Группа» отмечает <nobr>10-летие</nobr>

    «Национальная Медиа Группа» отмечает 10-летие

    «Национальная Медиа Группа» отмечает <nobr>10-летие</nobr>

      Десять лет со дня основания отмечает «Национальная Медиа Группа».

      Этот холдинг входит в число крупнейших и самых эффективных на рынке, среди которых «Пятый канал», «РЕН ТВ», газеты «Известия» и «Спорт-Экспресс».

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