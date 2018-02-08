«Национальная Медиа Группа» отмечает 10-летие

Десять лет со дня основания отмечает «Национальная Медиа Группа».

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Этот холдинг входит в число крупнейших и самых эффективных на рынке, среди которых «Пятый канал», «РЕН ТВ», газеты «Известия» и «Спорт-Экспресс».