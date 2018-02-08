В Новосибирске Путин вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций

Глобальные исследовательские проекты, внедрение прорывных технологий и борьбу с утечкой мозгов обсуждают сегодня в Новосибирске, куда в День российской науки прибыл Владимир Путин. Президент подчеркнул, что страна ждет от ученых новых решений, которые могут изменить жизнь людей.
Ядерная физика и пищевая промышленность — отрасли, казалось бы, несовместимые, но именно промышленные ускорители частиц, как тот, который стоит в лаборатории института ядерной физики, в будущем помогут в разы продлить сроки хранения продуктов. Консерванты же, напротив, уйдут в прошлое. И пусть метровой ширины дверь лаборатории никого не смущает, облучение продуктов, по словам ученых, — процесс абсолютно безопасный.
Владимиру Путину, который прибыл в Новосибирск, чтобы провести здесь заседание совета при президенте по науке и образованию, показали секретные разработки института. С одаренными детьми, будущими физиками и математиками президент обсудил их научные интересы. После этого глава государства встретился с учеными Сибирского отделения Российской академии наук.
Перед сложным разговором о глобальной конкурентоспособности отечественной науки в рамках заседания совета по науке президент исполнил приятную миссию — наградил молодых ученых премиями в области науки и инноваций.
Приоритеты отечественной науки прописаны в федеральной целевой программе, которая называется «Исследования и разработки». Это комплексная стратегия научно-технологического развития страны, в ней выделены 7 масштабных задач. Их решение должно привести к переходу на передовые цифровые и интеллектуальные производственные технологии. Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Владимиру Путину, который прибыл в Новосибирск, чтобы провести здесь заседание совета при президенте по науке и образованию, показали секретные разработки института. С одаренными детьми, будущими физиками и математиками президент обсудил их научные интересы. После этого глава государства встретился с учеными Сибирского отделения Российской академии наук.
Перед сложным разговором о глобальной конкурентоспособности отечественной науки в рамках заседания совета по науке президент исполнил приятную миссию — наградил молодых ученых премиями в области науки и инноваций.
Приоритеты отечественной науки прописаны в федеральной целевой программе, которая называется «Исследования и разработки». Это комплексная стратегия научно-технологического развития страны, в ней выделены 7 масштабных задач. Их решение должно привести к переходу на передовые цифровые и интеллектуальные производственные технологии. Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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