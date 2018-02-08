Российские болельщики выразили «световой протест» перед штаб-квартирой WADA

Болельщики российской олимпийской сборной устроили световое шоу перед
штаб-квартирой WADA в знак протеста против решения МОК о недопуске российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане.
Видеоролик транслировался на стену напротив штаб-квартиры WADA в Монреале. Видео с места событий опубликовал канал SportHeart в YouTube.
«Мы, болельщики российской Олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями WADA и МОК. Световым шоу перед штаб-квартирой WADA мы хотим сказать всему миру, что единственный допинг российской Олимпийской сборной — это наша поддержка и любовь», — заявили в ролике болельщики.
По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, были наказаны 43 российских спортсмена: они были пожизненно отстранены от Олимпийских игр, их результаты с домашних Игр аннулированы. Решения основывались в том числе на показаниях информатора WADA Григория Родченкова, который предоставил список «защищенных» атлетов, которые, предположительно, употребляли стероидный коктейль «Дюшес». Впоследствии CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов, апелляции еще 11 были удовлетворены частично. По решению МОК россияне на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают в экипировке без российского флага и герба. На форме имеется только надпись «Олимпийские атлеты из России». В случае завоевания ими медалей также не будет играть гимн России. Восстановление ОКР в МОК возможно к концу Игр, в этом случае на церемонии закрытия российская делегация пройдет под национальным флагом. Флаг МОК для наших атлетов на открытии Игр понесет назначенный оргкомитетом волонтер.
Напомним, что Зимние Олимпийские игры пройду в Пхёнчхане 9 — 25 февраля.
Решение по искам российских атлетов спортивный арбитражный суд огласит завтра, 9 февраля, в 05:00 по московскому времени.
«Мы, болельщики российской Олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями WADA и МОК. Световым шоу перед штаб-квартирой WADA мы хотим сказать всему миру, что единственный допинг российской Олимпийской сборной — это наша поддержка и любовь», — заявили в ролике болельщики.
По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, были наказаны 43 российских спортсмена: они были пожизненно отстранены от Олимпийских игр, их результаты с домашних Игр аннулированы. Решения основывались в том числе на показаниях информатора WADA Григория Родченкова, который предоставил список «защищенных» атлетов, которые, предположительно, употребляли стероидный коктейль «Дюшес». Впоследствии CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов, апелляции еще 11 были удовлетворены частично. По решению МОК россияне на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают в экипировке без российского флага и герба. На форме имеется только надпись «Олимпийские атлеты из России». В случае завоевания ими медалей также не будет играть гимн России. Восстановление ОКР в МОК возможно к концу Игр, в этом случае на церемонии закрытия российская делегация пройдет под национальным флагом. Флаг МОК для наших атлетов на открытии Игр понесет назначенный оргкомитетом волонтер.
Напомним, что Зимние Олимпийские игры пройду в Пхёнчхане 9 — 25 февраля.
Решение по искам российских атлетов спортивный арбитражный суд огласит завтра, 9 февраля, в 05:00 по московскому времени.
Комментарии