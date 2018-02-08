Украина выразила протест из-за поездки немецких депутатов в Крым

Украинские власти направили Берлину ноту протеста в связи с визитом делегации немецких депутатов в Крым.
О ноте рассказал один из членов немецкой делегации Роге Бекамп. При этом депутат подчеркнул, что, вопреки заявлению Киева, в Крыму никакой «оккупации» не увидел.
Роге Бекамп, депутат земельного парламента Северного Рейна — Вестфалии: «Немецкое правительство получило вчера ноту протеста от украинского правительства о том, что мы находимся здесь. Хочу процитировать эту ноту протеста, которую мы вчера получили: „Мы ведем разговоры с правительством временно оккупированной территории“. Хочу сделать заявление, мы здесь не видим никакую русскую оккупацию».
Также депутат заявил, что антироссийские санкции стали наказанием для жителей Крыма только лишь за то, что они решили быть с Россией, и назвал референдум, проведенный на полуострове в марте 2014 года, правдоподобным и настоящим.
Напомним, делегация депутатов региональных парламентов ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» прибыла в Крым 3 февраля. Немецкие парламентарии смогли оценить дороги, посетить «Артек», а также побеседовать с крымскими властями и жителями полуострова.
Украинские власти, которые до сих пор считают Крым «временно оккупированной» территорией, уже вступили с угрозами в адрес немецких депутатов. Так, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пообещал немецким депутатам «плачевные правовые последствия», а украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка «въезда на временно оккупированную территорию».
Роге Бекамп, депутат земельного парламента Северного Рейна — Вестфалии: «Немецкое правительство получило вчера ноту протеста от украинского правительства о том, что мы находимся здесь. Хочу процитировать эту ноту протеста, которую мы вчера получили: „Мы ведем разговоры с правительством временно оккупированной территории“. Хочу сделать заявление, мы здесь не видим никакую русскую оккупацию».
Также депутат заявил, что антироссийские санкции стали наказанием для жителей Крыма только лишь за то, что они решили быть с Россией, и назвал референдум, проведенный на полуострове в марте 2014 года, правдоподобным и настоящим.
Напомним, делегация депутатов региональных парламентов ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» прибыла в Крым 3 февраля. Немецкие парламентарии смогли оценить дороги, посетить «Артек», а также побеседовать с крымскими властями и жителями полуострова.
Украинские власти, которые до сих пор считают Крым «временно оккупированной» территорией, уже вступили с угрозами в адрес немецких депутатов. Так, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пообещал немецким депутатам «плачевные правовые последствия», а украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка «въезда на временно оккупированную территорию».
Комментарии