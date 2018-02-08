Сергей Лазарев, Ксения Собчак, Павел Прилучный и Агата Муцениеце станут героями программы «Однажды…»

В субботу, 10 февраля, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся популярный певец и член жюри международного вокального конкурса «Ты супер!» Сергей Лазарев, известная телеведущая и журналист Ксения Собчак, а также одна из самых талантливых и красивых пар российского кинематографа — актер Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце.
На НТВ в субботу в 20:00 состоится грандиозная премьера второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!», одно из судейских кресел в котором занял популярный певец и актер Сергей Лазарев. Зрителям предлагается необычный формат сюжета: вопросы новому наставнику зададут сами конкурсанты. Финалист «Евровидения-2016» поделится отношением к большим мероприятиям, поведает о дружных семейных празднованиях и реакции на сплетни.
Также Сергей Лазарев откровенно ответит на вопрос о финансовом достатке, с уверенностью назовет своих главных кумиров, подробно расскажет о сыне Никите и его увлечениях и признается, что старается жить сегодняшним днем, думая о завтрашнем, но не жалея о вчерашнем.
Новый выпуск предоставит возможность ближе познакомиться с теледивой, журналистом и главной светской львицей страны Ксенией Собчак и увидеть ее в непривычном амплуа матери и дочери. Она поделится последними воспоминаниями о своем известном отце Анатолии Собчаке и назовет причину, по которой папа называл ее «моя маленькая Чечня». Одна из самых ярких персон отечественного шоу-бизнеса расскажет о детском рационе питания, любимой сказке и первой скандальной обложке, а также поведает, как планирует воспитывать сына Платона, учитывая тяжелые отношения со своей матерью. Ксения объяснит, готова ли к неудобным вопросам о прошлом со стороны ребенка и откроет секрет своих главных страхов.
Телезрители смогут увидеть настоящий эксклюзив: в рамках авторского проекта о своем «Однажды…» расскажет одна из самых востребованных пар отечественного кинематографа — актер Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце. Примечательно, что скоро на телеканале НТВ состоится сразу несколько премьер, участие в съемках которых приняли знаменитые супруги. Павел Прилучный исполнил главные роли в многосерийной комедии «Форс-мажор» и киноленте «Рубеж», а Агата — одну из ключевых ролей в многосерийном детективе «Живой».
Молодые родители поделятся трогательными подробностями о семье, детях и начале романтических отношений, а также покажут сына Тимофея. Артист поведает о счастье наблюдать любимую женщину беременной и расскажет о собственном понимании любви, а артистка вспомнит первый поцелуй с будущим мужем на съемочной площадке и признается, что не ожидала от Павла столь трепетного отношения к семье. Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ.
Также Сергей Лазарев откровенно ответит на вопрос о финансовом достатке, с уверенностью назовет своих главных кумиров, подробно расскажет о сыне Никите и его увлечениях и признается, что старается жить сегодняшним днем, думая о завтрашнем, но не жалея о вчерашнем.
Новый выпуск предоставит возможность ближе познакомиться с теледивой, журналистом и главной светской львицей страны Ксенией Собчак и увидеть ее в непривычном амплуа матери и дочери. Она поделится последними воспоминаниями о своем известном отце Анатолии Собчаке и назовет причину, по которой папа называл ее «моя маленькая Чечня». Одна из самых ярких персон отечественного шоу-бизнеса расскажет о детском рационе питания, любимой сказке и первой скандальной обложке, а также поведает, как планирует воспитывать сына Платона, учитывая тяжелые отношения со своей матерью. Ксения объяснит, готова ли к неудобным вопросам о прошлом со стороны ребенка и откроет секрет своих главных страхов.
Телезрители смогут увидеть настоящий эксклюзив: в рамках авторского проекта о своем «Однажды…» расскажет одна из самых востребованных пар отечественного кинематографа — актер Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце. Примечательно, что скоро на телеканале НТВ состоится сразу несколько премьер, участие в съемках которых приняли знаменитые супруги. Павел Прилучный исполнил главные роли в многосерийной комедии «Форс-мажор» и киноленте «Рубеж», а Агата — одну из ключевых ролей в многосерийном детективе «Живой».
Молодые родители поделятся трогательными подробностями о семье, детях и начале романтических отношений, а также покажут сына Тимофея. Артист поведает о счастье наблюдать любимую женщину беременной и расскажет о собственном понимании любви, а артистка вспомнит первый поцелуй с будущим мужем на съемочной площадке и признается, что не ожидала от Павла столь трепетного отношения к семье. Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ.
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