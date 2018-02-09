Угрозы, шантаж и война компроматов: Джигурда сражается за многомиллионное наследство

Никита Джигурда живет затворником. Мера вынужденная, объясняет артист. За задернутыми шторами, в окружении свечей он держит оборону от конкурентов на многомиллионное наследство.
Обычно шумноватого эпатажника Джигурду не узнать. Сам артист заявляет, что на грани. Сильное давление на него, говорит Джигурда, не прекращается с момента, как он вступил в борьбу за многомиллионное наследство своей кумы.
Погибшая при загадочных обстоятельствах бизнеследи Людмила Браташ завещала якобы семье артиста все свое имущество — несколько элитных квартир в Москве, зарубежную недвижимость и крупные счета в международных банках. Только по предварительным подсчетам, сумма наследства — сотни миллионов рублей. Гарантии светлого будущего, по словам Джигурды, закреплены на бумаге, но пока радости от свалившегося богатства ни он, ни его бывшая жена фигуристка Марина Анисина не испытывают.
Никита Джигурда: «Маринка, когда все это узнала два года назад, приехала из Франции, упала на колени и говорит — сдайся, отдай им все, тебя убьют!»
Но отступать не в принципах громогласного артиста. С прессингом недоброжелателей артист справляется с помощью мантр, а с гипертонией — народными средствами.
Скандальное дело о наследстве близится к развязке. Звездной паре, которая теперь снова вместе, предстоит очередной суд. Только теперь, накануне решающей схватки за звездную крышу, квадратные метры и банковские счета, артист готов обнародовать информационную бомбу — сенсационные документы и видеозаписи, которые, как обещает Джигурда, уничтожат его недругов. Впрочем, оппоненты актера, судя по всему, придержали не менее убойные козыри.
Угрозы, шантаж и война компроматов — это обычная практика в делах о наследстве. А когда на кону элитные особняки и миллионы в твердой валюте, использовать грязные приемчики не гнушаются даже звёзды шоу-бизнеса и народные кумиры. Подробнее о том, как Никита Джигурда заполучил многомиллионное наследство, — в программе «ЧП. Расследование».
Погибшая при загадочных обстоятельствах бизнеследи Людмила Браташ завещала якобы семье артиста все свое имущество — несколько элитных квартир в Москве, зарубежную недвижимость и крупные счета в международных банках. Только по предварительным подсчетам, сумма наследства — сотни миллионов рублей. Гарантии светлого будущего, по словам Джигурды, закреплены на бумаге, но пока радости от свалившегося богатства ни он, ни его бывшая жена фигуристка Марина Анисина не испытывают.
Никита Джигурда: «Маринка, когда все это узнала два года назад, приехала из Франции, упала на колени и говорит — сдайся, отдай им все, тебя убьют!»
Но отступать не в принципах громогласного артиста. С прессингом недоброжелателей артист справляется с помощью мантр, а с гипертонией — народными средствами.
Скандальное дело о наследстве близится к развязке. Звездной паре, которая теперь снова вместе, предстоит очередной суд. Только теперь, накануне решающей схватки за звездную крышу, квадратные метры и банковские счета, артист готов обнародовать информационную бомбу — сенсационные документы и видеозаписи, которые, как обещает Джигурда, уничтожат его недругов. Впрочем, оппоненты актера, судя по всему, придержали не менее убойные козыри.
Угрозы, шантаж и война компроматов — это обычная практика в делах о наследстве. А когда на кону элитные особняки и миллионы в твердой валюте, использовать грязные приемчики не гнушаются даже звёзды шоу-бизнеса и народные кумиры. Подробнее о том, как Никита Джигурда заполучил многомиллионное наследство, — в программе «ЧП. Расследование».
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