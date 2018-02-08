Путин: РФ должна быть центром притяжения для одаренных людей со всего мира

Владимир Путин в Новосибирске вручил премии молодым ученым и подчеркнул, что собственные технологии и знания обеспечивают суверенитет страны.
Выступая на церемонии вручения премии, глава государства отметил, что Россия открыта для обмена знаниями и должна не только сохранить свои таланты, но и стать центром притяжения для одаренных людей со всего мира.
Владимир Путин, президент РФ: «Россия, безусловно, открыта для обмена знаниями, опытом, для совместного научного поиска. Нам нужно сохранить свои таланты, дать им возможность раскрыться. При этом страна должна быть центром притяжения для творческих, одаренных людей со всего мира».
При этом Путин подчеркнул, что государство не будет «держать на цепи» талантливых молодых ученых, которые хотят работать за границей. По словам президента, это было бы невозможно и неправильно. Вместо этого для молодых ученых создадут все условия для того, чтобы они остались работать на благо отечественной науки.
Кроме того, на заседании Совета по науке и образованию Путин заявил, что собственные технологии, знания и компетенции в науке являются важнейшим ресурсом, обеспечивающим суверенитет страны. Особенно они важны в эпоху кардинального технологического слома.
Владимир Путин, президент РФ: «В мире происходят кардинальные технологические перемены, по своему масштабу они сопоставимы с эпохами промышленных революций и научных открытий, которые радикально меняли уклад жизни людей на нашей планете. Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями, знаниями, компетенциями».
В этом году лауреатам президентской премии стали Никита Башнин из Санкт-Петербургского института истории РАН, Константин Кох из Института геологии и минералогии и Максим Никитин из Московского физико-технического института (МФТИ). Президент вручил им награды в День российской науки и пожелал молодым ученым удачи и дальнейших успехов, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «Россия, безусловно, открыта для обмена знаниями, опытом, для совместного научного поиска. Нам нужно сохранить свои таланты, дать им возможность раскрыться. При этом страна должна быть центром притяжения для творческих, одаренных людей со всего мира».
При этом Путин подчеркнул, что государство не будет «держать на цепи» талантливых молодых ученых, которые хотят работать за границей. По словам президента, это было бы невозможно и неправильно. Вместо этого для молодых ученых создадут все условия для того, чтобы они остались работать на благо отечественной науки.
Кроме того, на заседании Совета по науке и образованию Путин заявил, что собственные технологии, знания и компетенции в науке являются важнейшим ресурсом, обеспечивающим суверенитет страны. Особенно они важны в эпоху кардинального технологического слома.
Владимир Путин, президент РФ: «В мире происходят кардинальные технологические перемены, по своему масштабу они сопоставимы с эпохами промышленных революций и научных открытий, которые радикально меняли уклад жизни людей на нашей планете. Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями, знаниями, компетенциями».
В этом году лауреатам президентской премии стали Никита Башнин из Санкт-Петербургского института истории РАН, Константин Кох из Института геологии и минералогии и Максим Никитин из Московского физико-технического института (МФТИ). Президент вручил им награды в День российской науки и пожелал молодым ученым удачи и дальнейших успехов, передает ТАСС.
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