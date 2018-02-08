Вдова случайно убитого в США россиянина пожертвовала почку мужа американцу

Чрезвычайно трогательные кадры встречи россиянки и американца пришли сегодня из Питтсбурга. Эти люди, понятное дело, разговаривают на разных языках, живут на соседних континентах и никогда не встречались до этого. Но жительница Новосибирска преодолела 9 тысяч километров, чтобы обнять этого человека. Страшная трагедия в одном мгновение сделала их родными людьми.

Эта трогательная история могла стать основой для голливудской драмы. Узнав о смерти супруга в Питтсбурге, туда он приехал как турист, Ольге Кемаевой в одночасье пришлось бросить все свои дела, оставить троих детей с бабушкой и отправиться из Новосибирска за океан. Оказавшись в чужой стране, женщина приняла волевое решение: ради спасения других людей она пожертвовала органы погибшего возлюбленного. И вот сегодня, когда Ольга уже собиралась купить билеты и вернуться на Родину, на нее вышла семейная пара из Миннесоты и попросила о встрече. Не зная языка, дама без слов прекрасно поняла, что именно Джону Бонду пересадили почку ее мужа.



Ольга Кемаева: «Я очень рада, что помогла вам. Антон тоже очень рад».

Джон Бонд: «Спасибо. Я молюсь за вас и ваших детей. Спасибо, что решили пожертвовать».



Ей было сложно сдержать слезы, признается Ольга. Говорит, впервые за несколько недель она испытала чувство радости — за то, что помогла Джону сохранить жизнь.



Ольга Кемаева: «Хотелось, чтобы Антон жил в такой форме, чтобы его душа жила, и людям помочь, чтобы они дальше жили и выздоровели».



Ветеран национальной гвардии Америки ждал этого шанса полтора года и уже не верил, что врачи найдут для него, выражаясь медицинским языком, родственную почку. После операции, как только пришел в себя, бросил все силы на то, чтобы найти родственников своего донора и отблагодарить их. В Интернете вместе с женой Эрин они выяснили, что у Антона Кемаева осталась супруга. Как и Бонды, мужчина воспитывал троих детей.



Обстоятельства смерти Антона тогда потрясли всех. Он ехал на пассажирском сидении легковушки, как вдруг пуля попала ему в голову. Позже полицейские подтвердили: наш соотечественик просто оказался не в то время и не в том месте. На улице, в неблагополучном квартале Питтсбурга началась перестрелка между двумя бандами, и автомобиль случайно оказался на линии огня. Подробнее — в репортаже НТВ.