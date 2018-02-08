Застрявший в Охотском море теплоход расчищает себе путь к Сахалину

Команде теплохода «Игорь Фархутдинов» остается уповать лишь на благосклонность стихии. Вот уже третьи сутки судно не может выбраться из ледовых полей, толщина которых достигает полутора метров, а плотность — 10 баллов из 10 возможных по специальной шкале. На борту остаются 127 пассажиров и экипаж.
По плану «Игорь Фархутдинов» должен прибыть в сахалинский порт Корсаков завтра. Однако команде пришлось изменить курс, и путешествие с острова Шикотан на Сахалин займет намного больше времени. К счастью, связь с моряками есть. Они докладывают об обстановке на сушу, а там, сверяясь с погодными картами в реальном времени, пытаются построить новый маршрут.
Сейчас теплоход движется со скоростью около 1 узла — это примерно 2 километра в час. Известно, что капитан не подавал сигнала SOS. Борт обладает ледовым классом — это означает, что судно может расчищать себе путь.
Теплоход выполняет регулярный рейс Курильские острова — Южно-Сахалинск. Остановился «Игорь Фархутдинов». О погодных условиях и капитан, и его команда знали. Район, по которому шло судно, считается не самым спокойным. Однако моряки обычно находят обходные пути. В случае с «Игорем Фархутдиновым» произошло то же самое: капитан пытался обойти ледовое поле, однако встретил на пути препятствие. Что касается состояния пассажиров и команды, информации о том, что кому-то требуется срочная медицинская помощь, не поступало. Запасов воды и провизии достаточно.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.
Сейчас теплоход движется со скоростью около 1 узла — это примерно 2 километра в час. Известно, что капитан не подавал сигнала SOS. Борт обладает ледовым классом — это означает, что судно может расчищать себе путь.
Теплоход выполняет регулярный рейс Курильские острова — Южно-Сахалинск. Остановился «Игорь Фархутдинов». О погодных условиях и капитан, и его команда знали. Район, по которому шло судно, считается не самым спокойным. Однако моряки обычно находят обходные пути. В случае с «Игорем Фархутдиновым» произошло то же самое: капитан пытался обойти ледовое поле, однако встретил на пути препятствие. Что касается состояния пассажиров и команды, информации о том, что кому-то требуется срочная медицинская помощь, не поступало. Запасов воды и провизии достаточно.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.
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