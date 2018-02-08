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    Курск отмечает 75-ю годовщину освобождения от фашистов. Великая Отечественная война, Курск, история, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКурск отмечает 75-ю годовщину освобождения от фашистов

    Курск отмечает 75-ю годовщину освобождения от фашистов

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    Курск отмечает <nobr>75-ю</nobr> годовщину освобождения от фашистов

    Курск отмечает 75-ю годовщину освобождения от фашистов

    Курск отмечает <nobr>75-ю</nobr> годовщину освобождения от фашистов

      Сегодня в Курске отмечают 75-летие со дня освобождения города от фашистских захватчиков. Ветераны, кадеты и школьники возложили цветы и венки к мемориалу павшим солдатам.

      Курск находился в оккупации чуть больше года. За это время немецкие войска расстреляли две тысячи мирных жителей, а при отступлении превратили в руины половину города.

      Никита Тоцкий, учащийся школы №18 г. Курска: «Это памятная дата. Мы помним, чтим своих предков, их подвиг — для нас, для нашего светлого будущего».

      События военных лет вспомнят на митингах в разных районах Курска, а в городской филармонии пройдет торжественное собрание.

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