Курск отмечает 75-ю годовщину освобождения от фашистов

Сегодня в Курске отмечают 75-летие со дня освобождения города от фашистских захватчиков. Ветераны, кадеты и школьники возложили цветы и венки к мемориалу павшим солдатам.

Курск находился в оккупации чуть больше года. За это время немецкие войска расстреляли две тысячи мирных жителей, а при отступлении превратили в руины половину города.



Никита Тоцкий, учащийся школы №18 г. Курска: «Это памятная дата. Мы помним, чтим своих предков, их подвиг — для нас, для нашего светлого будущего».



События военных лет вспомнят на митингах в разных районах Курска, а в городской филармонии пройдет торжественное собрание.