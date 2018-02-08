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    Сотни участников форума «Новая кооперация» съехались в Ульяновск. Ульяновск, молодежь, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни участников форума «Новая кооперация» съехались в Ульяновск

    Сотни участников форума «Новая кооперация» съехались в Ульяновск

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    Сотни участников форума «Новая кооперация» съехались в Ульяновск

    Сотни участников форума «Новая кооперация» съехались в Ульяновск

    Сотни участников форума «Новая кооперация» съехались в Ульяновск

      Сегодня в Ульяновке открывается всероссийский форум «Новая кооперация».

      На мероприятие пригласили примерно 800 членов кооперативного сообщества, а также 4 сотни студентов. Заявленная цель форума — передача знаний и опыта молодежи.

      Участникам предлагают попробовать иван-чай из Пскова и мед из Башкирии, оценить работу оренбургских вязальщиц и пообщаться с остроумным роботом. Всего на форуме работает 7 тематических площадок, в том числе «Эстафета знаний и опыта» и «Своя еда».

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