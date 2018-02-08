Доллар обновил годовой максимум

Рубль теряет позиции на фоне падения нефтяных котировок.

Стоимость доллара в ходе сегодняшних торгов приблизилась к отметке в 58 рублей. Американская валюта прибавила сразу 29 копеек, поднявшись до 57 рублей 89 копеек и обновив годовой максимум.



Евро также дорожает, но не столь серьезно. Курс увеличился на 13 копеек — до 70 рублей 80 копеек.



Отметим, что падение рубля происходит на фоне снижения нефтяных цен. Сегодня черное золото пытается прийти в себя после вчерашнего падения на полтора доллара, но пока смогло только затормозить его.