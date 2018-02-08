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    Fancy Bears: комиссия Макларена атаковала российский спорт в интересах Канады. МОК, Олимпиада, спорт, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВFancy Bears: комиссия Макларена атаковала российский спорт в интересах Канады

    Fancy Bears: комиссия Макларена атаковала российский спорт в интересах Канады

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    Fancy Bears: комиссия Макларена атаковала российский спорт в интересах Канады

    Fancy Bears: комиссия Макларена атаковала российский спорт в интересах Канады

      Хакеры из группы Fancy Bears пришли к сенсационному выводу. Они уверены, что глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен дискредитировал российских спортсменов по заказу канадского правительства.

      Группа хакеров выяснила, что в Канаде с 2005 года действует программа под названием «Завладей пьедесталом». Ее цель — обеспечить национальной сборной как можно больше олимпийских медалей.

      По данным Fancy Bears, проект спонсируют правительство и национальные федерации зимних видов спорта. Судя по представленным документам, тратились на это миллионы долларов. Во время Игр в Ванкувере проект сработал, но на последующих Олимпиадах канадцам везло все меньше.

      Хакеры утверждают, что после этого власти североамериканской страны решили: если соперников нельзя победить, их надо устранить. Тогда-то и разразился допинговый скандал вокруг России. В Fancy Bears подчеркнули, что главной целью комиссии Макларена была не борьба за чистоту спорта, а отстранение россиян от участия в Играх.

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