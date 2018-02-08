Fancy Bears: комиссия Макларена атаковала российский спорт в интересах Канады

Хакеры из группы Fancy Bears пришли к сенсационному выводу. Они уверены, что глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен дискредитировал российских спортсменов по заказу канадского правительства.
Группа хакеров выяснила, что в Канаде с 2005 года действует программа под названием «Завладей пьедесталом». Ее цель — обеспечить национальной сборной как можно больше олимпийских медалей.
По данным Fancy Bears, проект спонсируют правительство и национальные федерации зимних видов спорта. Судя по представленным документам, тратились на это миллионы долларов. Во время Игр в Ванкувере проект сработал, но на последующих Олимпиадах канадцам везло все меньше.
Хакеры утверждают, что после этого власти североамериканской страны решили: если соперников нельзя победить, их надо устранить. Тогда-то и разразился допинговый скандал вокруг России. В Fancy Bears подчеркнули, что главной целью комиссии Макларена была не борьба за чистоту спорта, а отстранение россиян от участия в Играх.
По данным Fancy Bears, проект спонсируют правительство и национальные федерации зимних видов спорта. Судя по представленным документам, тратились на это миллионы долларов. Во время Игр в Ванкувере проект сработал, но на последующих Олимпиадах канадцам везло все меньше.
Хакеры утверждают, что после этого власти североамериканской страны решили: если соперников нельзя победить, их надо устранить. Тогда-то и разразился допинговый скандал вокруг России. В Fancy Bears подчеркнули, что главной целью комиссии Макларена была не борьба за чистоту спорта, а отстранение россиян от участия в Играх.
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