CAS отказался рассматривать апелляции шести россиян на недопуск к Олимпиаде

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась рассматривать апелляции шести россиян, отстраненных МОК от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.
В суд обратились конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, шорт-трекистк Татьяна Бородулина и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев. Они оспаривали пункт о допуске на Олимпиаду только «чистых» российских спортсменов, которые ни разу за всю карьеру не были уличены в использовании допинга. Все шестеро спортсменов ранее попадались на применении запрещенных веществ, но уже отбыли свои наказания.
В CAS решили, что выездная панель суда не имеет достаточной юрисдикции, чтобы принимать решения по этим апелляциям. Ранее иск шестерых российских спортсменов отклонил Федеральный суд Швейцарии.
Кроме того, в CAS сообщили, что решение по апелляциям 45 российских спортсменов и двух тренеров, которые также не получили приглашения в Пхёнчхан, будет озвучено пятницу, 9 февраля, в 05:00 по московскому времени.
Напомним, в CAS обратились 32 российских спортсмена, которые не были замешаны в допинговых скандалах, но не получили от МОК приглашения на Игры. Также арбитраж изучил апелляции 13 российских атлетов и двух тренеров. Ранее суд снял с них пожизненное отстранение от Олимпиад, однако МОК все равно отказал им в выдаче индивидуальных приглашений в Пхёнчхан.
В CAS решили, что выездная панель суда не имеет достаточной юрисдикции, чтобы принимать решения по этим апелляциям. Ранее иск шестерых российских спортсменов отклонил Федеральный суд Швейцарии.
Кроме того, в CAS сообщили, что решение по апелляциям 45 российских спортсменов и двух тренеров, которые также не получили приглашения в Пхёнчхан, будет озвучено пятницу, 9 февраля, в 05:00 по московскому времени.
Напомним, в CAS обратились 32 российских спортсмена, которые не были замешаны в допинговых скандалах, но не получили от МОК приглашения на Игры. Также арбитраж изучил апелляции 13 российских атлетов и двух тренеров. Ранее суд снял с них пожизненное отстранение от Олимпиад, однако МОК все равно отказал им в выдаче индивидуальных приглашений в Пхёнчхан.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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