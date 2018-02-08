Алексей Воробьёв раскрыл тайну своего второго имени участнице «Ты супер!»

Восьмилетняя Василина Понамарёва из Бурятии — одна из самых юных участниц международного вокального конкурса «Ты супер!», однако энергии девочки хватает и на занятия, и на новых друзей. Как только Василина попала на проект, сразу стала душой компании.
Не устоял перед обаянием юной конкурсантки и популярный актер Алексей Воробьёв, который приехал поддержать участников первого отборочного дня. «Мне очень понравилась твоя последняя нота, она была шикарна! Как бы ни шло, ты так уверенно все делала, это было действительно здорово! Знаю, ты хочешь стать певицей, это очень классное решение! В твоем возрасте я даже не знал, буду ли петь или нет, я играл на аккордеоне», — сказал Алексей.
Звездный гость приготовил для девочки очень важный подарок — профессиональный микрофон, о котором в возрасте Василины Понамарёвой актер даже не мог мечтать. Бойкая конкурсантка поинтересовалась, действительно ли Алексей в детстве был шалуном. Актеру пришлось признаться, что не только тогда, но и сейчас он остается шалуном и весельчаком, это стало его вторым именем.
«Ты супер!» — это международный вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. У всех участников проекта есть опыт преодоления сложных жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой только лишь благодаря таланту вполне реально. «Ты супер!» — проект о талантливых детях с невероятной судьбой.
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Премьера второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» состоится 10 февраля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Звездный гость приготовил для девочки очень важный подарок — профессиональный микрофон, о котором в возрасте Василины Понамарёвой актер даже не мог мечтать. Бойкая конкурсантка поинтересовалась, действительно ли Алексей в детстве был шалуном. Актеру пришлось признаться, что не только тогда, но и сейчас он остается шалуном и весельчаком, это стало его вторым именем.
«Ты супер!» — это международный вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. У всех участников проекта есть опыт преодоления сложных жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой только лишь благодаря таланту вполне реально. «Ты супер!» — проект о талантливых детях с невероятной судьбой.
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Премьера второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» состоится 10 февраля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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