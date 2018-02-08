В ДНР сообщают о прибывших в Донбасс американских военных

Группа офицеров вооруженных сил США прибыла в Донбасс для проверки готовности украинских силовиков к наступлению, заявили в командовании самопровозглашенной ДНР , ссылаясь на данные разведки.
В ДНР заявили, что получили от разведчиков данные о прибывших в Донбасс американских военных, передает РИА Новости.
Эдуард Басурин, замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики: «В зону так называемой АТО с инспекцией прибыла группа офицеров из командования ВС США в сопровождении представителей генштаба ВСУ. В настоящее время проверке подвергаются бригады ВСУ, входящие в состав оперативно-тактической группировки „Донецк“. Главная цель данной инспекции — проверка готовности соединений ВСУ к ведению наступательных действий».
С конца прошлого года в Донбассе действует режим прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута 20 декабря на заседании контактной группы в Минске, однако перестрелки между сторонами конфликта продолжаются до сих пор. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. В конце января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, власти Украины называют РФ «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Кроме того в законе фиксируется «право Украины на самооборону» и, как подчеркивал президент Украины Пётр Порошенко, прописываются «технологии возвращения территорий».
Ранее в Минобороны Украины заявили о том, что обсудили механизм и сроки поставок на Украину летального оружия из США.
Эдуард Басурин, замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики: «В зону так называемой АТО с инспекцией прибыла группа офицеров из командования ВС США в сопровождении представителей генштаба ВСУ. В настоящее время проверке подвергаются бригады ВСУ, входящие в состав оперативно-тактической группировки „Донецк“. Главная цель данной инспекции — проверка готовности соединений ВСУ к ведению наступательных действий».
С конца прошлого года в Донбассе действует режим прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута 20 декабря на заседании контактной группы в Минске, однако перестрелки между сторонами конфликта продолжаются до сих пор. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. В конце января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, власти Украины называют РФ «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Кроме того в законе фиксируется «право Украины на самооборону» и, как подчеркивал президент Украины Пётр Порошенко, прописываются «технологии возвращения территорий».
Ранее в Минобороны Украины заявили о том, что обсудили механизм и сроки поставок на Украину летального оружия из США.
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